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Слуцкий пошутил над Дзюбой после победы "Рубина" над ЦСКА

Газета.Ruиещё 1
19 минут назад
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий подшутил над нападающим петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой после победы клуба из столицы Татарстана над московским ЦСКА в матче 16-го тура чемпионата России.
Слуцкий пошутил над Дзюбой
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил Джордже Деспотович.
"Проспорил Деспоту. Теперь вынужден пиарить его Instagram. Подписывайтесь на лучшего нападающего прямо сейчас, да, Артем Дзюба?", - написал Слуцкий в Instagram после игры.
В комментариях под постом форвард "Зенита" ответил, что полностью согласен со специалистом.
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