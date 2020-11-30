Слуцкий пошутил над Дзюбой

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий подшутил над нападающим петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой после победы клуба из столицы Татарстана над московским ЦСКА в матче 16-го тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил Джордже Деспотович.
"Проспорил Деспоту. Теперь вынужден пиарить его Instagram. Подписывайтесь на лучшего нападающего прямо сейчас, да, Артем Дзюба?", - написал Слуцкий в Instagram после игры.
В комментариях под постом форвард "Зенита" ответил, что полностью согласен со специалистом.