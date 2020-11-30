Бывший футболист сборной Сенегала, автор первого гола чемпионата мира-2002 Папа Буба Диоп скончался на 43-м году жизни, сообщает официальный Twitter Международной федерации футбола (ФИФА).

Причины смерти пресс-служба ФИФА не уточняет. По информации СМИ, Диоп скончался после продолжительной тяжелой болезни.

Диоп забил единственный гол в матче-открытия чемпионата мира-2002, проходившего в Японии и Южной Корее, и принес сборной Сенегала победу над командой Франции, на тот момент — действующим чемпионом мира. Также на том турнире форвард отметился дублем в ворота команды Уругвая (3:3) в матче группового этапа. Сенегальская сборная в итоге дошла до 1/4 финала чемпионата мира, где в дополнительное время уступила команде Турции (0:1). Всего Диоп сыграл за свою сборную более 60 матчей, забил 11 мячей. Являлся серебряным призером Кубка африканских наций-2002.

На протяжении карьеры Диоп выступал за швейцарские клубы "Ксамакс" и "Грассхоппер", французский "Ланс", английские "Фулхэм", "Портсмут", "Вест Хэм Юнайтед" и "Бирмингем Сити", а также за греческий АЕК из Афин. В составе "Портсмута" Диоп завоевывал Кубок Англии в 2008 году.