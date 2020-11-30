Бывший полузащитник сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин высказался о зачислении сына в футбольную академию московского "Спартака".

В эфире телеканала "Матч-ТВ" экс-футболист заявил, что не видит в этом проблемы и даже пошутил.

"У меня насчет этого предубеждений нет. Начнем разваливать "Спартак" с низов. Мне кажется, на этот трансфер им надо больше обратить внимания, чем на назначение Попова", — заявил он.

Недавно стало известно, что младший сын Андрея Аршавина Арсений 2012 года рождения был зачислен в футбольную школу "Спартак" Москва.