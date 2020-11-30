Известный в прошлом футбольный комментатор, а ныне популярный блогер и журналист Василий Уткин назвал амплуа Быстрова в студии — дурачок без сисек.

— Я не согласен с Васей. У него одна точка зрения, у меня другая. Это совершенно нормально. Я понимаю Василия, к которому я отношусь с уважением. У нас замечательные, добрые отношения. Это высказывание ровным счетом для того, чтобы, условно говоря, лайков набрать. Я тоже этим занимаюсь, поэтому пусть он дальше говорит на грани фола. Я буду говорить на грани своего фола. Я ведь тоже в любых вещах, в футбольных тоже, не боюсь называть вещи своими именами. Я заметил, что каждый день с кем-то общаюсь о футболе. Я уже сотрудничаю с букмекерами, мне постоянно звонят журналисты из абсолютно всех СМИ и спрашивают про футбол. Они же не просто так это делают. Значит, это читают, цитируют.

— Но манеру общения Быстрова с «Володьками» и прямыми претензиями можно трактовать как развязную.

— Я бы не назвал это развязной манерой. Считаю, что такие люди, как Быстров, повышают рейтинг. Все это имеет право на существование. Я эту быстровскую манеру всячески поддерживаю, потому что у меня Володя поначалу совета спрашивал, и сейчас мы с ним добрые товарищи. Он замечательный, вызывает бурю эмоций. По отношению к нему невозможно быть равнодушным, поэтому все отлично у Быстрова.