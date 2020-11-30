Это было убийство: в смерти Марадоны нашли виновного 

Прокуратура Аргентины предъявила обвинение в непреднамеренном убийстве врачу легенды футбола Диего Марадоны. При этом лечивший спортсмена Леопольдо Луке подчеркнул, что сделал все, что мог. Об этом сообщает Todo Noticias.

Как писал «Рамблер», 25 ноября стало известно, что Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. По предварительным данным, причиной его смерти стал острый отек легких, возникший на фоне хронической застойной сердечной недостаточности и дилатационной кардиомиопатии.

Дочери футболиста заявили, что Диего Марадоне могли давать неизвестные препараты, а после сложной операции он был слишком быстро выписан из клиники. Прокуратура Аргентины предъявила обвинения личному врачу легенды футбола. В частной клинике были проведены обыски.

При этом Леопольдо Луке подчеркнул, что сделал все, что было в его силах для футболиста.

«Я сделал все, что мог, и полностью уверен в своих действиях. Врачебной ошибки не было. У Диего случился сердечный приступ — явление, которое часто заканчивается для больного смертью», — пояснил врач.

Он также отметил, что Марадона не хотел лечиться и соблюдать врачебные предписания, несмотря на уговоры, а также злоупотреблял алкоголем. Луке также опроверг информацию о том, что звезду футбола выписали из клиники раньше срока.

По его словам, он лично продлевал госпитализацию, однако Марадона настоял на том, чтобы покинуть больницу.