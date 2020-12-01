«Реал» не сможет купить Мбаппе 

«Реал» летом не сможет приобрести нападающего «ПСЖ» Кильяна Мбаппе, информирует Le Parisien.

По информации источника, француз был главным приоритетом мадридцев в последнее время, однако пандемия коронавируса привела к серьезным финансовым потерям в клубе. В настоящий момент «Реал» не может себе позволить трансфер 21-летнего футболиста. Кроме того, у Мбаппе большая зарплата.

Ранее сообщалось, что «Реал» возобновил интерес к 21-летнему французу. Контракт игрока с парижанами рассчитан до лета 2022 года.

В текущем сезоне Мбаппе провел 11 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 7 результативных передач. Его контракт с «ПСЖ» истекает летом 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 180 млн евро.