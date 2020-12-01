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Клубы АПЛ хотят купить Алекса Крала, пишут о 30 млн фунтов. Чем опорник «Спартака» так крут

«И тут объявили, что нас будут сопровождать истребители». Как русский вратарь Хайкин отмечал чемпионство в Норвегии