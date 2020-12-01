Впервые в истории Лиги чемпионов главным арбитром матча назначена женщина. Как сообщается на официальном сайте УЕФА, француженка Стефани Фраппар рассудит «Ювентус» и киевское «Динамо» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Турине 2 декабря.
Помощниками 36-летней Фраппар будут ее соотечественники Хишам Закрани и Меди Рамуни. Резервный арбитр — Карим Абед. За VAR будут отвечать Бенуа Мийо и Вилли Делажо.
В 2019 году Фраппар обслуживала матч за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси», а в нынешнем сезоне игру группового этапа Лиги Европы «Лестер» — «Заря».