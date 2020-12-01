Газзаев высказался о критике в адрес Черчесова 

"Претензии тренера к игрокам — это нормальная ситуация в футболе. В то же время никто не отменял известного правила: выигрывает команда, проигрывает тренер. И это должен учитывать любой профессиональный тренер. Однако нет в мире ни одного тренера, даже из числа самых выдающихся, которые не проходили бы через тяжёлые, крупные поражения. Нужно извлекать из неудач уроки и двигаться дальше. Это тоже часть работы.