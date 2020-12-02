Марадона умер в возрасте 60 лет 25 ноября. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.

29 ноября "Барселона" принимала "Осасуну" в матче чемпионата Испании и победила со счетом 4:0. Забив четвертый мяч, Месси снял игровую футболку, под которой была майка аргентинского клуба "Ньюэллс Олд Бойз" с 10-м номером на спине. В этом клубе Марадона выступал в 1993-1994 годах, а Месси является воспитанником "Ньюэллс Олд Бойз". Месси выступал под руководством Марадоны в сборной Аргентины в 2008-2010 годах.

Главный арбитр встречи Матеу Лаос показал Месси желтую карточку за снятие футболки при праздновании гола. 2 декабря судейский комитет чемпионата Испании наложил штраф на Месси (€600) и "Барселону" (€350), клуб намерен апеллировать это решение.