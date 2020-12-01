Карпин рассказал о тяжелой ситуации с составом «Ростова» 

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о ситуации с составом команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает "Матч ТВ".
По его словам, в настоящий момент у желто-синих отсутствуют семь игроков основного состава.
"Это новые вводные. Всего мы лишились 17 футболистов из тех, что были в прошлом сезоне. В игре с ЦСКА вся линия обороны впервые друг с другом играла. До этого всего две тренировки провели. Но это все детали", — сказал Карпин.
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