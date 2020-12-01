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«И тут объявили, что нас будут сопровождать истребители». Как русский вратарь Хайкин отмечал чемпионство в Норвегии 

Sport24 53 минуты назад
«И тут объявили, что нас будут сопровождать истребители»
Фото: Instagram
25-летний русский вратарь Никита Хайкин, который стал чемпионом Норвегии в составе команды «Буде-Глимт», в эксклюзивном интервью Sport24 рассказал, как отмечал чемпионство.

«К празднованию чемпионства мы, игроки, заранее не готовились. Сотрудники клуба — да, прямо в чемпионской раздевалке уже были и специальные шарфы, и золотые шляпы. Мне еще понравилось пиво, на этикетке которого сделали принт кубка норвежской Премьер-лиги в честь «Буде-Глимта». У нас еще два игрока заболели коронавирусом в сборной Норвегии, поэтому мы поехали к ним в отель. Они стояли на балконе, а мы внизу вместе с ними праздновали. Многие были без маек, хотя на улице было прилично холодно. В общем, это круто было, я рад, что мы отметили вместе с ними.

А потом мы полетели домой. Еще когда «Буде-Глимт» выиграл серебро в прошлом сезоне, для города это был большой праздник, но при этом нас не возвышали: ты такой же человек как все. Но теперь, когда мы взяли чемпионство, это ощущается совсем по-другому. Для северян из Буде эта победа очень многое значит. Мне приятно видеть, сколько радости мы принесли людям. Это праздник совсем уже других масштабов.
Мы летели из Осло в Буде на следующий день после чемпионской игры. Многие ребята были уже довольно уставшими после празднования. И тут нам объявили, что нас будут сопровождать истребители F-16. Я сначала не понял, что происходит — говорили на норвежском. Сначала подумал, что-то с самолетом случилось. Мне даже стало как-то не по себе, потому что все подскочили, стюардессы куда-то пошли. Думал: «В любой другой день, только бы не сегодня».
Выглядываю из иллюминатора и вижу такую красоту: рядом с самолетом летят истребители, очень близко. У них на лобовых стеклах флаги «Буде-Глимта», наши шарфы. Это было нереально. Оказалось, что в Буде есть авиабаза — мне сказали, что это было их спонтанное решение. Они сами связались с диспетчерами, с капитаном и предложили сопроводить самолет, показав свое уважение игрокам.
Уже в самом Буде мэрия организовала нам двухэтажный автобус и объявила праздничный день. Прямо с трапа самолета нас посадили в этот автобус и повезли в сопровождении полиции по городу. Конечной остановкой была мэрия. Было очень классно: столько людей на улице, и взрослые, и дети. Для них это очень многое значит, как и для нас. Это был настоящий праздник, который очень сложно будет забыть. Все это транслировалось в прямом эфире по норвежскому телевидению. Потом уже был прием в мэрии: мэр города общался с нами, выразил огромное уважение. Это был очень красивый жест со стороны муниципальных властей.
При этом мы, конечно, соблюдали противоковидные меры. Хотя ситуация с короной на севере страны достаточно спокойная. Это в Осло и Бергене красные зоны, там надо быть аккуратнее. Но и здесь меры предосторожности сохранялись. Поэтому прямо гуляли мы в тот день уже вечером. Организовали уже, где были только люди из клуба. Сам ресторан закрылся в 12, и мы поехали на стадион — это было единственное место в городе, где можно было еще немного посидеть и отметить.
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Футбол , Никита Хайкин
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