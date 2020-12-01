Решающий матч за путевку в суперлигу Узбекистана между «Туроном» и «Нефтчи» закончился массовой дракой. «Турон» выиграл встречу со счетом 1:0, после футболисты проигравшей команды начали драку, к которой присоединились болельщики.

После игры игроки набросились на судей, один ударил арбитра ногами в прыжке. Затем к драке подключились и победители встречи.

Футболист узбекского "Нефтчи" бьет судью после матча pic.twitter.com/mqnhgfqYIC— Великий Твитсби (@greattvetor) December 1, 2020