УЕФА изменит формат группового этапа Лиги чемпионов

По информации издания, организация склоняется к так называемой "швейцарской системе", которая используется в шахматах. Согласно идее, 32 или 36 команд будут собраны в один дивизион, однако каждый клуб проведет по десять матчей. Соперники будут определены с помощью жеребьевки в зависимости от их статуса и посева.

16 команд, набравшие наибольшее количество очков, выйдут в плей-офф турнира. В Ассоциации европейских клубов (ECA) и Ассоциации европейских лиг считают, что новый формат будет более привлекательным для вещателей. Внедрение "швейцарской системе" может произойти в 2024 году. Ранее УЕФА выступил с заявлением по поводу создания европейской лиги.