«Наш футбол в убогом состоянии. И дело тут не в «Локо» или ЦСКА. Всех перепробовали. Сам футбол в стране доведен до того, что сейчас нас в первом тайме откровенно возит команда из Австрии! Из Австрии! Где лучший игрок — венгр.