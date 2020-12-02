Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках в ходе матча Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Зальцбургом» (1:3, второй тайм).
«Наш футбол в убогом состоянии. И дело тут не в «Локо» или ЦСКА. Всех перепробовали. Сам футбол в стране доведен до того, что сейчас нас в первом тайме откровенно возит команда из Австрии! Из Австрии! Где лучший игрок — венгр.
Кроме этого Собослаи, кстати, никто в Европе никого в этом «Зальцбурге» и не назовет. И это на нашем поле!» — написал Губерниев.