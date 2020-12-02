«Советский спорт» делится впечатлениями о шестом сезоне Национальной Студенческой Лиги. Кто бы мог подумать прошлой осенью, что этот сезон придется закрывать спустя год в декабре.

Калининград хлопнул дверью, а Владивосток превзошел Елец

Именно благодаря победе КГТУ (Калининград) над фаворитом сезона ЮФУ (Ростов-на-Дону), крымчане сумели не выпасть из чемпионской гонки и завоевать трофей. Эта победа, впрочем, не спасла КГТУ от решения всех проблем — команде предстоит стыковой матч за право остаться в Премьер-группе.

«Дальневосточники» же неудачно дебютировали в ранге сильнейших, сумев набрать всего 2 очка в 15 матчах. Отметим, что это не самый худший результат в истории НСФЛ — шесть лет тому назад команда ЕГУ (Елец) сумела набрать всего 1 очко в сезоне.

Краснодар и Саратов: снова вместе, снова рядом

Как быстро летит время! Казалось, еще недавно Саратов и Краснодар решали максимальные задачи сезона в последний день чемпионата, что проходил в Смоленске и вот уже другие времена и другие расклады. Непривычно видеть трехкратного чемпиона НСФЛ вне тройки призеров, но факт есть факт. КубГУ занимает 8 место и это худший результат в истории команды. Это же касается и СГУ (Саратов) — они финишировали девятыми.

Взлет Орла

Команда ОрелГУ является одним из ветеранов НСФЛ. Более того, именно эта команда заявилась в лигу первой и давно сформировала репутацию коллектива, которые вроде бы на многое не претендует, но с ним вынуждены считаться все. Оттоптавшись за пять лет в окрестностях десятого места, команда Валерия Ноздрина воспарила на четвертую строчку и не смогла обойти ЧГУ (Грозный) только по личной встрече (0:3).

Отметим и достижение нападающего орловчан Максима Серегина — он забил 13 мячей в 15 матчах и стал лучшим снайпером лиги.

Грозный: такой трудный шаг вперед

Два последних сезона забористая команда ЧГУ регулярно занимала четвертое место. И наконец, в этом году грозненцы сумели пробиться в тройку — это, как и в случае с Орлом, также лучший результат в истории команды.

Развязка

ЮФУ и КФУ шли нос в нос почти весь сезон. И лишь недавно ростовчане сумели качнуть весы в свою пользу, переиграв в очном противостоянии Крым, сделав себя фаворитом в случае равенства очков и побед. Но на последнем этапе случилась необъяснимая оказия в матче против КГТУ (Калининград) и она стала для Ростова роковой. Проклятое место — иначе теперь в ЮФУ Арену Крым называть и не подумают. Три года назад золото из-под носа увел Орел и передал его Смоленску и вот теперь снова осечка и потеря титула.

КФУ (Симферополь) совершили сумасшедший рывок, заняв третье место после стабильных 13 и 11 строчке. Нынешний чемпионат показал, что этот прорыв ни разу не был случаен. В финальной стадии крымчане позволили лишь раз потерять очки, а заодно и порадоваться за ЧГУ и их бронзовые медали, а в решающем матче против других ростовчан ДГТУ уверенно взяли верх, а с ним и первый титул в истории.

Отныне в Крыму 1 декабря в календаре смело можно окрашивать в красный цвет и отмечать День студенческого футбола.