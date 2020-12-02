У «Зенита» остался последний шанс зацепиться за евровесну. Для этого нужно обязательно побеждать «Брюгге» в гостях. С любым счетом, кроме 1:0.

После победы над «Зенитом» бельгийцы выступали по графику питерцев. Также зацепили домашнюю ничью с «Лацио», а затем дважды без шансов влетели Дортмунду. Но, в отличие от чемпиона России, чемпион Бельгии сохраняет шансы на выход в плей-офф ЛЧ. Для этого ему нужно побеждать «Зенит» и смотреть на расклады в последнем туре.

Если бельгийцы не захотят довольствоваться Лигой Европы, а до конца будут рубиться за место в плей-офф ЛЧ, нас ждет яркий матч, в котором обоим клубам нужна победа.