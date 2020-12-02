Испанское издание Marca оценило перспективы Зинедина Зидана остаться на посту главного тренера мадридского «Реала» после поражения от донецкого «Шахтёра» (0:2) в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА

Как сообщает Marca , доверие к Зидану в «Реале» уже не то, как было раньше. Многие из его решений ставятся под сомнение, как и его перспективы работы на посту наставника клуба. По информации источника, текущая и следующая недели станут решающими. В ближайшее время «Реал» сыграет с «Севильей», мёнхенгладбахской «Боруссией» и мадридским «Атлетико». Перспективы мадридцев на этот сезон как в Примере, так и в Лиге чемпионов станут более ясными после этих двух недель.

В Лиге чемпионов «Реал», набрав семь очков в пяти матчах, занимает третье место в турнирной таблице группы B, а в чемпионате Испании клуб идёт на четвёртом месте с 17 очками.