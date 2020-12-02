Канунников вспомнил о былом «безумии»

«Ты молодой, в «Зените», тебе платят хорошие деньги, можешь купить все, что хочешь. Сразу хочешь красиво и дорого одеваться, платить за друзей в ресторанах и не считать деньги. Бывало: погулял до ночи, а с утра на тренировку. Правда, молодой организм выдерживал, так что никогда не тренировался в полсилы, все получалось.
Куда уходили все деньги? Это просто безумие. Бывало, что покупал одежду и надевал ее только один раз. Приезжал раз в неделю за условными штанами, а покупал и ботинки, и рубашку — полный набор. Делать дома нечего — поеду в магазин. Эту майку из Zara за 500 рублей можно не жалеть: надеть несколько раз, потренироваться в ней и выкинуть. С футболкой за 30 тысяч так не получится. У меня не было человека, который бы вел мои финансы, а родители были далеко и не знали, сколько зарабатываю и на что трачу.
Когда в команде работал Дик Адвокат, то нас — пятерых молодых игроков — взяли в заявку на матч с «Томью», мы победили, и все футболисты, даже просидевшие в запасе, получили 100-процентные премиальные. Следующий матч с «Москвой» снова выиграли, я был в заявке и снова получил бонус. На эти премиальные взял себе первую машину Opel Insignia, на тот момент 220 лошадей. Я только научился водить, в автосалоне отдал ключи другу, чтобы отвез меня домой, но он на полпути остановился: «Теперь ты». Потихоньку доехал. Через полгода повысили контракт, я купил черный Mercedes ML300, а Insignia вся в снегу стояла под окнами: продал ее, как только уехал в аренду в Томск», — цитирует Канунникова Чемпионат.