Канунников вспомнил о былом «безумии»

Куда уходили все деньги? Это просто безумие. Бывало, что покупал одежду и надевал ее только один раз. Приезжал раз в неделю за условными штанами, а покупал и ботинки, и рубашку — полный набор. Делать дома нечего — поеду в магазин. Эту майку из Zara за 500 рублей можно не жалеть: надеть несколько раз, потренироваться в ней и выкинуть. С футболкой за 30 тысяч так не получится. У меня не было человека, который бы вел мои финансы, а родители были далеко и не знали, сколько зарабатываю и на что трачу.