Встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный гол забил Дарио Визингер на 22‑й минуте.

Поражение ставило крест на евросезоне

Капитан "Вольфсберга" Михаэль Линдль днем ранее называл предстоящий матч с ЦСКА "малым финалом" группы. Действительно, соперники шли рядом в турнирной таблице: австрийцы занимали третье место, опережая ЦСКА на один балл. Также в группе К выступают "Динамо" (Загреб) и нидерландский "Фейенорд", которые занимали первое и второе место соответственно.

Все участники квартета перед матчами четверга сохраняли шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Поражение в игре с "Вольфсбергом" ставило крест на весенних еврокубковых перспективах ЦСКА. Ничья и победа "Фейенорда" над "Динамо" также означали невыход ЦСКА в 1/16 финала турнира. Победа же не гарантировала армейцам выход из‑за группы, и тогда все решалось бы в последнем туре.

Алан Дзагоев и В заявку ЦСКА вошли Константин Кучаев Виктор Васин , которые ранее не играли по разным причинам. Дзагоев и Васин начали матч на скамейке запасных, а Кучаев вышел помогать форвардам с первых минут.

Игру ЦСКА в атаке в последнее время немало критиковали. Приход новых футболистов развязал руки Виктору Ганчаренко в плане в ротации в передней линии, однако результативность не повысилась. В Лиге Европы у команды было всего два забитых мяча (один из них благодаря автоголу "Фейенорда"). Создавать угрозу воротам "Вольфсберга" был призван Федор Чалов , которому и были адресованы основные претензии.

Гол как гром во время снегопада

Будто по стартовому свистку арбитра снег в Москве усилился. Обычно эксперты считают, что такая погода на руку российским командам, но соперник ЦСКА снегопада не испугался. Привыкшие к снегу австрийцы сделали ставку на надежную оборону. Забросы на Чалова и Николу Влашича выглядели перспективно, но не давали главного — забитого мяча. Был момент у Бактиёра Зайнутдинова: футболист сборной Казахстана вышел на ударную позицию, но защитник соперника успел выбить мяч из-под ноги армейца.

Зайнутдинов все чаще исполняет роль правого защитника в отсутствие Марио Фернандеса , впрочем, в середине первого тайма футболист временно переходил на привычную левую бровку.

В целом ЦСКА поначалу выглядел уверенно, у гостей же совсем не было моментов, и казалось, что беды ждать неоткуда. Точный дальний удар под перекладину в исполнении футболиста "Вольфсберга" Дарио Визингера стал чем-то вроде удара молнии, которую по такой погоде не ждал никто. Предъявить претензии Игорю Акинфееву было сложно, шансов спасти команду у него было немного. У тренерского штаба, скорее, должны возникать вопросы к игрокам, которые опекали Визингера перед ударом.

После пропущенного гола ЦСКА продолжал создавать полумоменты, а "Вольфсберг" мог уйти на перерыв с преимуществом в два мяча — Акинфеев не спас, но выручила штанга. Армейцам повезло, что никого из австрийцев не оказалось на добивании.

Повторение прошлогоднего результата

Второй тайм начался с перестановок в нападении ЦСКА. На поле вышли Чидера Эджуке и Адольфо Гайч . Аргентинец, перешедший в армейский клуб летом, забил пока что всего однажды, и было это в первом матче с "Вольфсбергом" в Австрии.

Еще две замены Ганчаренко сделал к 65-й минуте. К тому времени армейцам проще не стало. Нельзя сказать, что "красно‑синие" вообще не имели моментов, но каждый раз не хватало либо последнего паса, либо удара. В последние минуты ЦСКА сделал ставку на дальние удары, Кристиян Бистрович пытался проверить голкипера ударом из-за штрафной. Хорват здорово вошел в игру, но в одиночку изменить ситуацию было сложно, и стало ясно, что дело идет к победе гостей.

ЦСКА не побеждал в еврокубках почти год — с тех пор, как в последнем туре прошлогодней Лиги Европы был обыгран испанский "Эспаньол". Встреча в четверг продлила неудачную серию.

Благодаря выездной победе "Вольфсберг" поднялся на второе место в группе. Шансы австрийцев на выход в плей-офф заметно повысились. ЦСКА второй год подряд заканчивает борьбу в Лиге Европы на групповой стадии и вновь теряет последние шансы до заключительного тура. Армейцы остались на последнем месте в группе К с тремя очками.