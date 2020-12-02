«Привет, Марио. Это Диего. Может, ты сочтёшь эти слова невероятными, но я вижу, что Веронике хорошо. Она сказала мне, что вы сейчас вместе. Позаботься о ней и о моём ангеле Диего, которому нет равных. У меня много сыновей, но он избавит меня от последних седых волос», — приводит слова Марадоны Football Italia со ссылкой на аргентинскую телепрограмму Secretos Verdaderos.