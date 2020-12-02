Мы так долго этого ждали, что сейчас даже не верится: после 17 матчей без побед в еврокубках российский клуб все-таки выиграл! «Краснодар» сломал «Ренн» и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.
- Стартовый состав «Краснодара» наверняка внушал хотя бы немного оптимизма даже тем, кто разочаровался в клубе после очередного поражения — наконец-то после болезни в рамку вернулся Матвей Сафонов.
💣Наш состав на #КраснодарРенн 👇 Начинаем через час 🙌#ЛЧ #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/dIRxOLvrq6— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 2, 2020
- «Ренн» тоже сменил вратаря по сравнению с предыдущим матчем Лиги чемпионов. Вместо травмированного Альфреда Гомиса в старте появился 36-летний Ромен Сален.
[#KRASRFC]
Le 1⃣1⃣ Rouge et Noir face à Krasnodar 👇
—#AllezRennes#ToutDonner 💪🔴⚫ pic.twitter.com/pPj4fFiv9A— Stade Rennais F. C. (@staderennais) December 2, 2020
- Первый тайм «Краснодар» провел очень нестабильно: гости то развивали лихие атаки со «стенками» у чужой штрафной, то отчаянно пытались выйти из обороны с помощью бессмысленных забросов и невольно отдавали мяч «Ренну».
- Впрочем, ничего по-настоящему опасного у чужих ворот гости до перерыва все равно организовать не смогли. Футболисты «Ренна» дважды пробили в створ, но с обоими ударами без проблем справился Матвей Сафонов.
- В концовке тайма хозяева прибывали и в скорости, и движении. «Краснодар» стал здорово убегать в атаки через мелкий пас и, наконец, начал регулярно угрожать воротам «Ренна».
- Команда Мусаева наверняка бы вышла вперед до перерыва, если бы не ужасная реализация. На исходе первой 45-минутки хозяева имели два железных момента, но в обоих эпизодах неважно проявил себя Маркус Берг. Сначала швед отдал передачу в спину Классону, когда они с партнером мчались вдвоем навстречу одному голкиперу, а затем не смог пробить мимо Салена с линии вратарской.
45+1' Свисток на перерыв даёт рефери. Интересный тайм, но нулевая ничья пока. #КраснодарРенн — 0:0 pic.twitter.com/ZSUejTvBsx— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 2, 2020
- Тем не менее во втором тайме Берг сполна реабилитровался. Когда темп игры заметно спал и на поле стало намного скучнее, швед неожиданно зажег. После удачного заброса Мартыновича Маркус здорово поставил корпус, убежал от защитника, вышел один на один и уверенно пробил в правый нижний угол.
Берг включил свой суперкорпус, оттеснил защитника и воткнул мимо вратаря
Ну можешь же, Маркус! 🥳https://t.co/QVU9Om3tzC pic.twitter.com/63jov85Vfc— Матч ТВ (@MatchTV) December 2, 2020
- После забитого гола «Краснодар», конечно же, отдал мяч, но все равно изредка пытался убегать в контратаки. Тем временем гости все ближе подбирались к воротам Сафонова. Впрочем, отличиться они так и не смогли. «Краснодар» удержал счет, добыл важнейшие три очка и вышел в плей-офф Лиги Европы. Наконец-то мы победили!