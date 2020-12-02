Стартовый состав «Краснодара» наверняка внушал хотя бы немного оптимизма даже тем, кто разочаровался в клубе после очередного поражения — наконец-то после болезни в рамку вернулся Матвей Сафонов.

Мы так долго этого ждали, что сейчас даже не верится: после 17 матчей без побед в еврокубках российский клуб все-таки выиграл! «Краснодар» сломал «Ренн» и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.