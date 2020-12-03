Петербургский "Зенит" проиграл бельгийскому "Брюгге" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу команды из Бельгии. Счет в матче открыл Шарль Де Кетеларе на 33-й минуте игры.
На 58-й минуте Ханс Ванакен удвоил счет, реализовав пенальти. Третий гол в ворота петербургского клуба был отправлен на 73-й минуте, его автором стал Ноа Ланг.
Это поражение не позволило "Зениту" бороться за выход в плей-офф Лиги Европы. Подопечные Сергея Семака за пять матчей набрали одно очко, команда идет на последнем месте в группе. "Брюгге" имеет в активе семь баллов и третью строчку.
Ранее сообщалось, что "Краснодар" одержал первую в истории победу на групповом этапе ЛЧ.
Лига чемпионов. Группой этап. 5-й тур "Брюгге" (Бельгия) — "Зенит" (Россия) — 3:0Голы: 1:0 — Де Кетеларе, 33; 2:0 — Ванакен, 58; 3:0 — Ланг, 73.