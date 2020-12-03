Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
ТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта

«Ничего героического»: что говорят о победе «Краснодара» в ЛЧ

Газета.Ruиещё 2
48 минут назад
Российский клуб впервые в сезоне добился победы в еврокубковой кампании - "Краснодар" с минимальным счетом переиграл "Ренн" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Наставник краснодарского клуба Мурад Мусаев посвятил победу болельщикам и рассказал об отношении к критике, а экс-игрок сборной России Александр Мостовой объявил, что ничего героического в победе нет. "Газета.Ru" - о том, что говорили после выхода "Краснодара" в плей-офф Лиги Европы.
«Ничего героического»: что говорят о победе «Краснодара»
Фото: Газета.Ru Газета.Ru
«Краснодар» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов одержал первую победу российских клубов в текущей еврокубковой кампании. С минимальным счетом подопечные Мурада Мусаева одолели «Ренн», поднялись на третью строчку в группе и гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Европы.
Наставник краснодарской команды после победного матча подчеркнул, что эта победа — для болельщиков, которые не прекращали поддерживать команду, несмотря на все неудачи в предыдущих матчах. До игры с «Ренном» в активе команды было всего лишь одно очко после ничьей в первом туре с французской командой. А после «Краснодар» проиграл «Челси» и дважды уступил «Севилье».
«У нас сейчас сложный период, многие ведущие футболисты были больны, травмированы. Мы собрали боевой состав, почти оптимальный. Сумели нейтрализовать сильные стороны соперника. В первом тайме создали много моментов, во втором было меньше, но смогли забить. Мы были дисциплинированы и довели матч до победы», — заявил Мусаев.
Специалист также ответил на обвинения в свой адрес. До этого поединка Мусаева критиковали часто и много, речь даже шла об отставке. Причем Мусаев сам объявил о готовности покинуть пост главного тренера краснодарского клуба.
«Критика — часть моей профессии. Я почти ничего не читал, не смотрел. Надо всегда быть с холодной головой. Я знаю, в чем причина сложного периода в команде. Травмы, болезни, отсутствие должной подготовки перед началом сезона. У нас нет по два футболиста на каждую позицию, мы немного опоздали с трансферами. Не надо на посторонние вещи отвлекаться, надо заниматься своим делом», — сказал тренер.
В матче был забит всего один мяч. На 71-й минуте игры ворота французской команды поразил Маркус Берг, ассистентом которого выступил Александр Мартынович. После матча главный тренер «Ренна» Жюльен Стефан отметил, что команда сумеет вынести урок из этой кампании Лиги чемпионов, и это важно, потому что клуб впервые играет на таком уровне, однако добавил, что футболистам необходимо реализовывать свои голевые моменты.
«Нужно быть более эффективными, потому что в первом тайме были два голевых момента, во втором тоже. Но пропустили гол из безобидной ситуации. Мы должны быть более жадными до голов», — заключил Стефан.
Автор единственного забитого гола Берг заявил, что победа российского клуба была заслуженной.
«Мы действительно здорово подготовились к «Ренну», и гол, который мы забили, был следствием нашей подготовки. Это грандиозная победа, если учитывать момент, — мы прервали нашу серию неудач. И я очень рад, что мы обеспечили себе место в еврокубках на следующий год», — сказал Берг.
Стоит отметить, что из четырех клубов России, которые играют в еврокубках, пока только «Краснодар» гарантировал себе плей-офф. Петербургский «Зенит» лишился шансов на выход из группы Лиги чемпионов даже в Лигу Европы, а «Локомотиву» и ЦСКА решающие поединки еще только предстоят.
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отметил, что ничего героического в победе «Краснодара» он не видит, а сам матч был весьма равным. Также экс-игрок указал, что в конце матча «Краснодар» был вынужден обороняться и команде повезло, что «Ренн» не очень хорошо исполнял свои стандарты.
«Слава богу, первая победа за много-много матчей. Ничего героического в этом нет, конечно. Не сказал бы, что по игре «Краснодар» превзошел «Ренн». Это больше похоже на ничейный матч. Может быть, «Краснодару» было больше нужно.

И болельщиков собралось немало в такое время, кричали, шумели, гнали вперед. После такой серии без побед когда-то это должно было случиться», — передает слова Мостового «Чемпионат.com».
Известный комментатор Дмитрий Губерниев уделил внимание еще одному важному аспекту — количеству российских футболистов в стартовом составе «Краснодара» на матч. На поле с первых минут вышли всего три игрока с паспортом России: вратарь Матвей Сафонов, защитник Игорь Смольников и полузащитник Юрий Газинский. По мнению телеведущего, это говорит о провале лимита на легионеров, который был введен в Российской премьер-лиге.
«Краснодар» с победой! В принципе, все предпосылки были. Просто сегодня наш клуб собрал сильнейший состав из «ненаших» игроков. То есть, легионеров. Два полевых игрока в старте с российским паспортом. Система «апгрейдного» лимита у нас полностью провалилась. Игроков российских не то, что на 16, или даже на 4-5 команд, на одну-то не хватает. На сборную. Черчесов, думаю, подтвердит!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.
В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» сыграет с лондонским «Челси». Матч состоится 8 декабря и начнется в 23.00 по московскому времени.
Футбол,Статьи,Матвей Сафонов,Александр Мостовой,Мурад Мусаев,Маркус Берг,Дмитрий Губерниев,Игорь Смольников,Юрий Газинский,СБОРНАЯ РОССИИ,Локомотив,ЦСКА,Зенит,Чемпионат.com,Газета.Ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители