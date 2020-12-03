«Ничего героического»: что говорят о победе «Краснодара»

Российский клуб впервые в сезоне добился победы в еврокубковой кампании - "Краснодар" с минимальным счетом переиграл "Ренн" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Наставник краснодарского клуба Мурад Мусаев
посвятил победу болельщикам и рассказал об отношении к критике, а экс-игрок сборной России Александр Мостовой
объявил, что ничего героического в победе нет. "Газета.Ru" - о том, что говорили после выхода "Краснодара" в плей-офф Лиги Европы.
Фото: Газета.Ru Газета.Ru
«Краснодар» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов одержал первую победу российских клубов в текущей еврокубковой кампании. С минимальным счетом подопечные Мурада Мусаева одолели «Ренн», поднялись на третью строчку в группе и гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Европы.
Наставник краснодарской команды после победного матча подчеркнул, что эта победа — для болельщиков, которые не прекращали поддерживать команду, несмотря на все неудачи в предыдущих матчах. До игры с «Ренном» в активе команды было всего лишь одно очко после ничьей в первом туре с французской командой. А после «Краснодар» проиграл «Челси» и дважды уступил «Севилье».
«У нас сейчас сложный период, многие ведущие футболисты были больны, травмированы. Мы собрали боевой состав, почти оптимальный. Сумели нейтрализовать сильные стороны соперника. В первом тайме создали много моментов, во втором было меньше, но смогли забить. Мы были дисциплинированы и довели матч до победы», — заявил Мусаев.
Специалист также ответил на обвинения в свой адрес. До этого поединка Мусаева критиковали часто и много, речь даже шла об отставке. Причем Мусаев сам объявил о готовности покинуть пост главного тренера краснодарского клуба.
«Критика — часть моей профессии. Я почти ничего не читал, не смотрел. Надо всегда быть с холодной головой. Я знаю, в чем причина сложного периода в команде. Травмы, болезни, отсутствие должной подготовки перед началом сезона. У нас нет по два футболиста на каждую позицию, мы немного опоздали с трансферами. Не надо на посторонние вещи отвлекаться, надо заниматься своим делом», — сказал тренер.
В матче был забит всего один мяч. На 71-й минуте игры ворота французской команды поразил Маркус Берг
, ассистентом которого выступил Александр Мартынович. После матча главный тренер «Ренна» Жюльен Стефан отметил, что команда сумеет вынести урок из этой кампании Лиги чемпионов, и это важно, потому что клуб впервые играет на таком уровне, однако добавил, что футболистам необходимо реализовывать свои голевые моменты.
«Нужно быть более эффективными, потому что в первом тайме были два голевых момента, во втором тоже. Но пропустили гол из безобидной ситуации. Мы должны быть более жадными до голов», — заключил Стефан.
Автор единственного забитого гола Берг заявил, что победа российского клуба была заслуженной.
«Мы действительно здорово подготовились к «Ренну», и гол, который мы забили, был следствием нашей подготовки. Это грандиозная победа, если учитывать момент, — мы прервали нашу серию неудач. И я очень рад, что мы обеспечили себе место в еврокубках на следующий год», — сказал Берг.
Стоит отметить, что из четырех клубов России, которые играют в еврокубках, пока только «Краснодар» гарантировал себе плей-офф. Петербургский «Зенит»
лишился шансов на выход из группы Лиги чемпионов даже в Лигу Европы, а «Локомотиву»
и ЦСКА
решающие поединки еще только предстоят.
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отметил, что ничего героического в победе «Краснодара» он не видит, а сам матч был весьма равным. Также экс-игрок указал, что в конце матча «Краснодар» был вынужден обороняться и команде повезло, что «Ренн» не очень хорошо исполнял свои стандарты.
«Слава богу, первая победа за много-много матчей. Ничего героического в этом нет, конечно. Не сказал бы, что по игре «Краснодар» превзошел «Ренн». Это больше похоже на ничейный матч. Может быть, «Краснодару» было больше нужно.
И болельщиков собралось немало в такое время, кричали, шумели, гнали вперед. После такой серии без побед когда-то это должно было случиться», — передает слова Мостового «Чемпионат.com».
Известный комментатор Дмитрий Губерниев
уделил внимание еще одному важному аспекту — количеству российских футболистов в стартовом составе «Краснодара» на матч. На поле с первых минут вышли всего три игрока с паспортом России: вратарь Матвей Сафонов
, защитник Игорь Смольников
и полузащитник Юрий Газинский
. По мнению телеведущего, это говорит о провале лимита на легионеров, который был введен в Российской премьер-лиге.
«Краснодар» с победой! В принципе, все предпосылки были. Просто сегодня наш клуб собрал сильнейший состав из «ненаших» игроков. То есть, легионеров. Два полевых игрока в старте с российским паспортом. Система «апгрейдного» лимита у нас полностью провалилась. Игроков российских не то, что на 16, или даже на 4-5 команд, на одну-то не хватает. На сборную. Черчесов, думаю, подтвердит!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.
В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» сыграет с лондонским «Челси». Матч состоится 8 декабря и начнется в 23.00 по московскому времени.