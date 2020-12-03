Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о поражении питерского клуба в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:3).

«Это катастрофа. Очень неожиданный результат для меня. Был уверен, что «Зенит» не проиграет, ведь «Брюгге» не такая мощная команда. Но российская команда слабее, чем я думал. «Зенит» залег на дно в Брюгге — это смешно и грустно. Даже «Краснодар» с «Локомотивом» играют лучше!

Сегодня на тренировке поспорил с ребятами, они мне говорили: «Зенит снова проиграет, а я сказал: „Вот увидите, они сегодня наконец-то одержат победу“. Продолжение вы знаете. Позорное выступление. В Европе смеются над „Зенитом“, да что там в Европе, надо мной в Чехии смеются! Это очень грустно», — цитирует Петржелу «Чемпионат».

«Зенит» с одним очком остался на последнем месте в группе и лишился шансов на выход в еврокубковую весну. Лидирует с 10 очками дортмундская «Боруссия», на второй строчке — «Лацио» (9), на третьей — «Брюгге» (7).