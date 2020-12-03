Роналду побил рекорд Месси

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Избитый Кокориным и Мамаевым водитель подал в суд на футболистов

Пеле - Марадоне: "Нас сравнивали всю жизнь, но ты несравненный"

Месси и "Барселона" наказаны за жест форварда в память о Марадоне