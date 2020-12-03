Неймар захотел воссоединения с Месси

Нападающий ПСЖ Неймар заявил о необходимости воссоединения с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси . Об этом сообщается в Twitter ESPN.

Бразилец не уточнил, в каком клубе это должно произойти, но отметил, что хочет оказаться в одной команде с аргентинцем в следующем году.

«Больше всего хочу вновь наслаждаться игрой вместе с ним», — добавил Неймар.

Летом 2020-го Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в «Барселоне» до конца действующего соглашения, истекающего в конце нынешнего сезона. Главными претендентами на Месси считаются английские «Челси» и «Манчестер Сити».

Неймар играл за «Барселону» вместе с Месси с 2013-го по 2017 год. Игроки помогли сине-гранатовым завоевать два чемпионских титула в испанском первенстве, а также победить в Лиге чемпионов.