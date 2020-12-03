Обозреватель «Советского спорта» разбирается в причинах европейского фиаско самого богатого и влиятельного футбольного клуба России.

Проиграть можно по-разному. «Зенит» потерял шансы на евровесну в матче, после которого команду становится совсем не жалко. Она безвольно уступила скромному «Брюгге»: и по игре, и по другим компонентам, таким, как сила духа, настрой, самоотдача, самоуважение. Это, конечно, перебор.

Самое печальное в том, что нет в клубе объективной оценки лигочемпионского провала. Напротив, маркетинговые инструменты запущены на полную катушку. Сейчас нам из каждого утюга начали объяснять, почему «Зенит» не мог добиться лучшего результата. Если выделить самую суть из этого многоголосого хора, то она в следующем:

- катастрофой выступление «Зенита» называть нельзя;

- неудачи клуба надо рассматривать исключительно с позиции системного кризиса нашего футбола;

- клуб попал в форс-мажорную ситуацию, которая не могла быть просчитана заранее.

Из всего этого делается простой вывод – «Зениту» надо продолжать работать в прежнем ключе, закупив просто легионеров подороже и побольше, а заодно дождаться момента, когда играть станем пореже, не в таком плотном графике. Авось полегчает.

Вы перечитайте Сергея Семака после разгрома – станет совсем грустно. Не видит человек себя со стороны. Не способен понять собственные ошибки. При этом строит дальнейшие планы. Наверное, чувствует поддержку где-то наверху. Хотя в приличном клубе за такую игру и такие выводы давно отправили бы в отставку. Сам не уйдет, это ясно. Из той же породы нынешних менеджеров, которые ни в чем не видят свою ответственность.

Оценки, которые раздает тренер, объясняя причины случившегося, перекладывают вину исключительно на руководство клуба и стечение обстоятельств. Давайте посмотрим, на что сетует Семак:

«При проблемах с составом конкурировать стало сложновато».

Да, если идет снег, то на улице холодно. Но тренер для чего? Не для того, чтобы находить выход из трудной ситуации?

«Глубина состава не позволяет конкурировать в Лиге чемпионов».

Чем зенитовская «впадина» отличается от той, что есть у «Брюгге» или «Краснодара», который прошел в весну? Ладно, сравнение шло бы с составом «Баварии», где можно набрать игроков на две приличные основы. Но бельгийцы ничем в лучшую сторону от «Зенита» в этом вопросе не отличаются. В команде полно молодых ребят, которые уже способны забивать важнейшие голы в решающих матчах, что и доказали в среду. Почему у питерских такого нет? Кто этому должен учить? Не тренер, который работает не первый год в клубе?

«Надо всегда быть в форме, в боевом составе».

Комментировать это сложно. Естественно надо быть. Почему «Зенит» не в форме, и кто за это отвечает?

«Мы зависим от иностранцев, которые являются ключевыми игроками. Когда выпадает один, уже возникают сложности».

Забавно это слышать после матча, по ходу которого Семак меняет Малкома на Шамкина. Да, было 0:3, но играть оставалось с добавленным минут 19. В то, что отыграется, тренер уже не верил. Однако могло и 0:5 стать, раз лучшего легионера убрал. Поберег для чемпионата страны? Но бразилец половину осени не играл, когда успел устать?

Не все легионеры «Зенита» даже в матчах РПЛ выходили в старте. У других наших клубов это вообще в порядке вещей. В большинстве российских команд нет такого, чтобы иностранцы были наголову круче россиян. Разве что в «Краснодаре», который все время кичится своими воспитанниками, которых с лупой надо рассматривать. В ЦСКА со скамейки часто выходят Гайч, Бистрович, Эджуке, Сигурдссон, белорус Шкурин. «Зенит» не исключение. Дриусси в старте бывает не всегда. Так же было с Ригони и Мамманой, которых уже отдали. Вендел, купленный за 20 миллионов евро, пока вообще ничем не помог команде.

По ходу группового турнира ЛЧ те же самые кадровые проблемы возникали у соперников команды Семака. «Лацио» в Питере играл без половины основы, «Брюгге» - без нескольких ведущих игроков. Ну и?

«Время непростое, пришлось достаточно сложно с точки зрения календаря».

Календарь такой у всех. Не все ноют об этом каждый день. Мы достаточно много писали о том, что нагрузка, которая выпала этой осенью на лидеров «Зенита», хоть и большая, но затрагивает, во-первых, пять игроков основы, и даже эти цифры меньше, чем есть у лидеров АПЛ и бундеслиги. ЦСКА выиграл Кубок УЕФА-2005 при таком же плотном графике матчей. Семак, кстати, начинал ту еврокампанию вместе с армейцами, а уже по ходу был продан во Францию. Так что не может не помнить об этом.

«В прошлом году немного не хватило везения».

В этом году, судя по всему, везения не хватило еще больше. Об этом можно серьезно говорить, когда команда проигрывает тому же «Брюгге» оба матча? Если бы сыграли нормально в Бельгии, встречу в Питере действительно расценили бы как досадную осечку. Но игра в среду показала, что нет никакой случайности в зенитовских неудачах. Это закономерная тенденция. Что совсем плохо – по сравнению с прошлым сезоном, который считался провальным, в этом играли еще хуже. В 2019-м хотя бы бились. Сейчас никто не умирал на поле: потухшие глаза футболистов, нет игры, ноль новых игровых идей.

Необстрелянная молодежь не готова к играм в Европе. Она и в клубе играет мало. Кто мешал ее выпускать? Летом «Зенит» досрочно выиграл чемпионат, однако продолжать убивать свою основу. Рекорды Дзюба и Азмуна, рекордный отрыв от конкурентов – все это оказалось важнее работы на перспективу. вместо того, чтобы уже тогда начать обкатку перспективных российских игроков, в Питере упивались своим превосходством на внутренней арене. А теперь получите и распишитесь в своей недальновидности.

Жаль, конечно, что нормальной самооценки у Семака-тренера нет. Игрок-то был уважаемый и хороший. Зато есть планы на дальнейшую работу с командой, с которой забрел в тупик. Есть виды на новых иностранных игроков, которые стоят больших денег. Правда, непонятно, с чем связаны ожидания, что они должны усилить игру. Если Малком, Азмун и компания действительно тянули бы за собой команду в Брюгге, а россияне тащили ее на дно, тогда эти планы были бы оправданы. Но ничего такого мы не увидели. Тогда зачем эта возня? За что предлагается заплатить?

По этому поводу вспоминается Остап Бендер , продающий билеты в пятигорский Провал. «С какой целью берется плата? - С целью капитального ремонта. Чтобы не слишком проваливался».