Футболист московского "Локомотива" Федор Смолов перенес операцию на плече, передает пресс-служба "железнодорожников" в Twitter. Стоит отметить, что хирургическое вмешательство носило плановый характер. Травма беспокоила игрока с 2018 года. Форвард вернется в Москву из Рима 4 декабря. Сможет ли он вернуться на поле до конца года, не уточняется. Ранее Смолов отправился в Рим на операцию.
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Смолов перенес операцию на плече
Фото: РИА Новости
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