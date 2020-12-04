Летом Месси может бесплатно перейти в «ПСЖ» 

Контракт аргентинца с «Барселоной» рассчитан до июня 2021 года.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси следующим летом в статусе свободного агента перейдет в «ПСЖ».

«Месси будет в ПСЖ летом 2021 года. Это не шутка», — сказал журналист радиостанции RMC Sport Даниэль Риоло.

Напомним, разговоры о том, что Месси может покинуть «Барсу», начались после прошлого неудачного сезона, в котором каталонцы не завоевали ни одного трофея. Ранее СМИ сообщали, что главным претендентом на аргентинца является «Манчестер Сити».

33-летний форвард является воспитанником «Барселоны». За основную команду каталонцев Месси дебютировал в 2004 году. Всего в составе сине-гранатовых он провел 743 матча, в которых забил 641 гол и отдал 282 результативные передачи.

Вместе с «Барсой» Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, 10 раз — чемпионат Испании и шесть раз — Кубок страны. Аргентинец является шестикратным обладателем «Золотого мяча».