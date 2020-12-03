Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Матч-центр
27 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
1 1
Леванте Леванте
27 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
5 3
Вердер Вердер
27 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
0 2
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
28 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Арсенал
Арсенал
0 0
Зенит Зенит
Химки
Химки
1 0
Краснодар Краснодар
Ростов
Ростов
4 1
Динамо М Динамо М
28 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эльче
Эльче
1 1
Кадис Кадис
Валенсия
Валенсия
0 1
Атлетико М Атлетико М
Уэска
Уэска
0 1
Севилья Севилья
28 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
1 3
Бавария Бавария
Боруссия Д
Боруссия Д
1 2
Кёльн Кёльн
Аугсбург
Аугсбург
1 1
Фрайбург Фрайбург
28 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 1
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Сити
Манчестер Сити
5 0
Бёрнли Бёрнли
Эвертон
Эвертон
0 1
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
29 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
1 0
Сочи Сочи
Уфа
Уфа
4 0
Тамбов Тамбов
Рубин
Рубин
1 0
ЦСКА ЦСКА
29 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Барселона
Барселона
4 0
Осасуна Осасуна
Хетафе
Хетафе
1 1
Атлетик Б Атлетик Б
Сельта
Сельта
3 1
Гранада Гранада
29 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Байер
Байер
0 0
Герта Герта
Майнц
Майнц
1 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
29 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
2 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Челси
Челси
0 0
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
Арсенал
1 2
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
30 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
0 2
Эйбар Эйбар
30 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
1 2
Фулхэм Фулхэм
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 1
Астон Вилла Астон Вилла
4 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Сельта Сельта
4 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
22:30
Унион Унион
4 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
×
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
5 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Локомотив М
Локомотив М
14:00
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
16:30
Тамбов Тамбов
Зенит
Зенит
19:00
Урал Урал
5 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леванте
Леванте
16:00
Хетафе Хетафе
Севилья
Севилья
18:15
Реал Мадрид Реал Мадрид
Атлетико М
Атлетико М
20:30
Вальядолид Вальядолид
5 декабря

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Боруссия Д Боруссия Д
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Боруссия М Боруссия М
Кёльн
Кёльн
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
5 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
15:30
Эвертон Эвертон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
18:00
Фулхэм Фулхэм
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
20:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
6 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ростов
Ростов
14:00
Уфа Уфа
Динамо М
Динамо М
16:30
Арсенал Арсенал
ЦСКА
ЦСКА
19:00
Химки Химки
6 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
16:00
Уэска Уэска
Осасуна
Осасуна
18:15
Бетис Бетис
Вильярреал
Вильярреал
20:30
Эльче Эльче
6 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вердер
Вердер
17:30
Штутгарт Штутгарт
Шальке-04
Шальке-04
20:00
Байер Байер
6 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
15:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
17:15
Лестер Сити Лестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
19:30
Арсенал Арсенал
7 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Сочи
Сочи
19:00
Ахмат Ахмат
7 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эйбар
Эйбар
23:00
Валенсия Валенсия
7 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
22:30
Аугсбург Аугсбург
7 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
23:00
Саутгемптон Саутгемптон
11 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Химки
Химки
19:00
Арсенал Арсенал
11 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
23:00
Осасуна Осасуна
11 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
22:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
11 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
23:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед

За всю Лигу Европы ЦСКА так и не забил дома. На этот раз проиграли австрийскому середняку и вылетели из еврокубков 

Sport24 1 час назад
После скандального перерыва на матчи сборных с лидирующим в чемпионате ЦСКА что-то случилось. Сперва москвичей на своем поле разобрал «Сочи» (ничьей все закончилось только благодаря Заболотному). Потом была неудача с «Фейеноордом» — команда так и не смогла забить, несмотря на практически тайм большинства. Уже на прошедших выходных ЦСКА сгорел в Казани, пробив за весь матч в створ всего один раз.
Спад в команде Гончаренко был очевиден, но к домашнему «Вольфсбергу» появились поводы для оптимизма: в заявку вернулись Кучаев и Дзагоев (оба пропустили последние три встречи). Второй лучший бомбардир ЦСКА вышел в старте, а Марио Фернандес вновь не попал даже на лавку.
ЦСКА начал стандартно для этих еврокубков — относительно уверенно входил в чужую штрафную или кружил неподалеку от нее, но оставлял эти заходы почти без претензий на ключевое решение. Подача после комбинации на правом фланге была не слишком удобна для Чалова, так что на голевой момент тянул только пас Влашича под удар Облякову. Но хавбек зажевал момент, а Зайнутдинова после эпичного заброса Магнуссона уронили по правилам.
Дальше начался какой-то ужас.
  • К середине тайма «Вольфсберг» вышел вперед. Двигающегося через правый полуфланг Визингера не встречали чуть ли не до самой штрафной. Когда Ахметов все-таки решился обозначить отбор, было поздно.
  • Проблема заключалась не только в пропущенном мячу, но и в том, насколько плохо ЦСКА справлялся с прессингом австрийского середняка. Под ним по очереди терялись и Дивеев, и Магнуссон, а после слалома Переца российскую команду спасла только штанга. Даже терпеливые фанаты армейцев начали прогревать своих игроков не самыми приятными зарядами.
  • Моментом, который мог все изменить еще до перерыва, стал прострел на Чалова с правого фланга, но Федор попытался пропустить на Кучаева из рабочей позиции и позволил сопернику вынести. Чалов снова не забил, а Гончаренко уже в перерыве поменял его вместе с Кучаевым на Гайча и Эджуке. Правда, наверняка пожалел.

Аргентинец по-прежнему невероятно слабый. Может быть, все-таки Шкурин?

Сразу после возвращения на поле ЦСКА снова мог пропускать второй, но выручил Акинфеев (к началу второго тайма «Вольфсберг» перебил российскую команду в три раза). Замены Гончаренко пошли даже во вред — самым активным в составе москвичей оставался Влашич, а Гайч портил примерно каждый момент, в котором он только мог поучаствовать. Чалов хотя бы не падал при попытке развернуться перед чужими воротами.
В матче с «Фейеноордом» другой нападающий красно-синих Шкурин был максимально близок к тому, чтобы забить первый домашний мяч ЦСКА в этой Лиге Европы — помешал минимальный офсайд. Почему Гончаренко не стал делать выбор в пользу белоруса, который не только лучше двигается, но и адаптирован к отечественным погодным условиям — загадка.
Sport24
По ходу второго тайма ЦСКА не прибавил вообще ни в чем. Единственным светлым моментом в памяти остался Бистрович. Полузащитник хоть немного добавил разнообразия дальними ударами, но необходимость в них возникала из-за системных проблем, так что радоваться появившейся после перерыва опции точно нет никакого смысла.

Это уже второй сезон в еврокубках подобного рода в исполнении ЦСКА. Видимо, не случайность

Если не учитывать автогол «Фейеноорда» в первой игре с ЦСКА, армейцы не забивают уже на протяжении четырех матчей Лиги Европы. Единственное, на что хватило московскую команду — поразить ворота «Вольфсберга» в первом туре.
У ЦСКА ни одной победы в текущих еврокубках. Пока что они во многом повторяют свой путь прошлого сезона: тогда ЦСКА добился удачного результата только в последнем туре (обыграл немотивированный «Эспаньол») и вылетел не с последнего места. Если брать статистику за два сезона, у команды Гончаренко всего одна победа за 11 матчей, а безвыигрышная серия ЦСКА на своем поле в турнире достигла 8 игр.
Можно было бы предположить, что ЦСКА попросту сливает ЛЕ, но зачем тогда Гончаренко мучает основных игроков? Влашич, например, провел на поле весь матч и точно не подойдет к игре против «Химок» свежим и отдохнувшим.
Теперь даже приятно, что все закончилось: ЦСКА потерял шансы на продолжение борьбы в турнире и будет играть против Загреба ради собственного удовольствия. Смотреть на такой футбол дальше и переживать из-за него нет сил и смысла.
Sport24: последние новости
Безвыигрышная серия ЦСКА на своем поле в Лиге Европы достигла 8 матчей. В них армейцы забили лишь 3 гола Безвыигрышная серия ЦСКА на своем поле в Лиге Европы достигла 8 матчей. В них армейцы забили лишь 3 гола "Русские футболисты совершенно не готовы к еврокубкам" "Русские футболисты совершенно не готовы к еврокубкам" Сын Марадоны считает, что «Барселона» должна вывести из обращения 10-й номер. Под ним играет Месси Сын Марадоны считает, что «Барселона» должна вывести из обращения 10-й номер. Под ним играет Месси
Комментарии 2
Футбол , Марио Фернандес , ЦСКА
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение