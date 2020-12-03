После скандального перерыва на матчи сборных с лидирующим в чемпионате ЦСКА что-то случилось. Сперва москвичей на своем поле разобрал «Сочи» (ничьей все закончилось только благодаря Заболотному). Потом была неудача с «Фейеноордом» — команда так и не смогла забить, несмотря на практически тайм большинства. Уже на прошедших выходных ЦСКА сгорел в Казани, пробив за весь матч в створ всего один раз.

Спад в команде Гончаренко был очевиден, но к домашнему «Вольфсбергу» появились поводы для оптимизма: в заявку вернулись Кучаев и Дзагоев (оба пропустили последние три встречи). Второй лучший бомбардир ЦСКА вышел в старте, а Марио Фернандес вновь не попал даже на лавку.

ЦСКА начал стандартно для этих еврокубков — относительно уверенно входил в чужую штрафную или кружил неподалеку от нее, но оставлял эти заходы почти без претензий на ключевое решение. Подача после комбинации на правом фланге была не слишком удобна для Чалова, так что на голевой момент тянул только пас Влашича под удар Облякову. Но хавбек зажевал момент, а Зайнутдинова после эпичного заброса Магнуссона уронили по правилам.

К середине тайма «Вольфсберг» вышел вперед. Двигающегося через правый полуфланг Визингера не встречали чуть ли не до самой штрафной. Когда Ахметов все-таки решился обозначить отбор, было поздно. Дальше начался какой-то ужас.

Проблема заключалась не только в пропущенном мячу, но и в том, насколько плохо ЦСКА справлялся с прессингом австрийского середняка. Под ним по очереди терялись и Дивеев, и Магнуссон, а после слалома Переца российскую команду спасла только штанга. Даже терпеливые фанаты армейцев начали прогревать своих игроков не самыми приятными зарядами.

Моментом, который мог все изменить еще до перерыва, стал прострел на Чалова с правого фланга, но Федор попытался пропустить на Кучаева из рабочей позиции и позволил сопернику вынести. Чалов снова не забил, а Гончаренко уже в перерыве поменял его вместе с Кучаевым на Гайча и Эджуке. Правда, наверняка пожалел.

Аргентинец по-прежнему невероятно слабый. Может быть, все-таки Шкурин?

Сразу после возвращения на поле ЦСКА снова мог пропускать второй, но выручил Акинфеев (к началу второго тайма «Вольфсберг» перебил российскую команду в три раза). Замены Гончаренко пошли даже во вред — самым активным в составе москвичей оставался Влашич, а Гайч портил примерно каждый момент, в котором он только мог поучаствовать. Чалов хотя бы не падал при попытке развернуться перед чужими воротами.

В матче с «Фейеноордом» другой нападающий красно-синих Шкурин был максимально близок к тому, чтобы забить первый домашний мяч ЦСКА в этой Лиге Европы — помешал минимальный офсайд. Почему Гончаренко не стал делать выбор в пользу белоруса, который не только лучше двигается, но и адаптирован к отечественным погодным условиям — загадка.

Sport24

По ходу второго тайма ЦСКА не прибавил вообще ни в чем. Единственным светлым моментом в памяти остался Бистрович. Полузащитник хоть немного добавил разнообразия дальними ударами, но необходимость в них возникала из-за системных проблем, так что радоваться появившейся после перерыва опции точно нет никакого смысла.

Это уже второй сезон в еврокубках подобного рода в исполнении ЦСКА. Видимо, не случайность

Если не учитывать автогол «Фейеноорда» в первой игре с ЦСКА, армейцы не забивают уже на протяжении четырех матчей Лиги Европы. Единственное, на что хватило московскую команду — поразить ворота «Вольфсберга» в первом туре.

У ЦСКА ни одной победы в текущих еврокубках. Пока что они во многом повторяют свой путь прошлого сезона: тогда ЦСКА добился удачного результата только в последнем туре (обыграл немотивированный «Эспаньол») и вылетел не с последнего места. Если брать статистику за два сезона, у команды Гончаренко всего одна победа за 11 матчей, а безвыигрышная серия ЦСКА на своем поле в турнире достигла 8 игр.

Можно было бы предположить, что ЦСКА попросту сливает ЛЕ, но зачем тогда Гончаренко мучает основных игроков? Влашич, например, провел на поле весь матч и точно не подойдет к игре против «Химок» свежим и отдохнувшим.

Теперь даже приятно, что все закончилось: ЦСКА потерял шансы на продолжение борьбы в турнире и будет играть против Загреба ради собственного удовольствия. Смотреть на такой футбол дальше и переживать из-за него нет сил и смысла.