«Зенит» и Российские клубы в очередной раз провалились в еврокубках. Нет, формально повод для радости есть. «Краснодар» добыл первую победу и обеспечил себе место в 1/16 финала Лиги Европы. Но остальные — «Локомотив» ЦСКА — дружно проиграли, не забив при этом ни одного мяча.

И в контексте рейтинга коэффициентов УЕФА победа «Краснодара» не значит практически ничего. На шестерых (а именно столько российских клубов стартовало в этом евросезоне) набрано всего лишь два очка. Или 0,33 балла в таблицу коэффициентов.

Таким образом, по итогам пяти туров Россия набрала 4,166 балла. Итоговый показатель за пять сезонов составляет 38,215.

Это очень мало. Для сравнения, Португалия, которая в прошлом сезоне нас обошла, уже набрала 7,400 балла в этом сезоне. И если перед началом европейской кампании еще были какие-то шансы ее догнать, то сейчас отставание составляет уже больше 8 баллов.

То есть, про шестое место и три команды в Лиге чемпионов можем забыть. Как минимум на 3-4 года. И то при удачных раскладах.

Сейчас нужно думать, как сделать так, чтобы по итогам нынешнего сезона не опуститься еще ниже. На данный момент Россию с низу всерьез подпирают Голландия и Бельгия. У голландцев отставание от нас составляет 1,725 балла, а у бельгийцев — 2,315.

По итогам пятого тура групповых этапов австрийцы поднялись на десятую строчку в рейтинге коэффициентов. Их показатель в этом сезоне — 5,700 — в полтора раза больше, чем у России. А по итогам пяти лет — 34,825.

Отставание от России — всего 3,3 балла. Для сравнения, по итогам прошлого сезона гандикап был 12,6 балла. Причина такого резкого сокращения разрыва — самый успешный российский сезон за последние годы — 2015/16 — больше не считается.

Среди других стран, которые обошли нас по количеству набранных баллов в этом сезоне — Венгрия, Сербия, Чехия, Украина, Норвегия, Шотландия и Израиль.

В общем, чтобы хоть как-то спасти ситуацию, «Краснодару» надо ударно выступить в плей-офф Лиги Европы и, желательно, дойти до финальных стадий. В противном случае, начиная со следующего сезона нашим клубам придется выступать в роли догоняющих тех, кого мы пока опережаем.