Не стало Андрея Миранчука, отца российских футболистов Антона и Алексея Миранчуков. Об этом в сторис инстаграма сообщил Алексей.
«Просто подумал о тебе, и остановилось сердце… Мы бесконечно тебя любим, навсегда», — написал Миранчук.
«КП-Кубань» сообщает, что отца Миранчуков не стало 3 ноября. Андрей Миранчук скончался в Краснодаре после продолжительной болезни.
«Он был в командировке. Когда приехал домой, сразу обратился больницу, но было уже поздно, наверное. Он умер при температуре 41», — сказал собеседник.