Милонов назвал причину провала российских клубов

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По его словам, во всем виноваты купленные за большие деньги иностранные игроки.

Клубы давно перестали быть российскими, там и по-русски перестали разговаривать. Мы покупаем в наш чемпионат за безумные деньги люксовый секонд-хенд, — отметил Милонов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Депутат также призвал сократить как минимум в два раза число иностранных футболистов в российском первенстве.

Известно, что в текущем сезоне еврокубков российские клубы выступают не лучшим образом. До победы «Краснодара» в матче пятого тура Лиги чемпионов серия отечественных команд без побед в еврокубках длилась 17 матчей. Кроме того, «Зенит» ЦСКА не смогли попасть в плей-офф еврокубков.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший теннисист и олимпийский чемпион Евгений Кафельников раскритиковал футбол в России. По его мнению, футболу в стране пришёл конец, даже несмотря на деньги «Газпрома»

Вместе с тем теннисист положительно отозвался об украинском футболе.