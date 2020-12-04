ЦСКА в очередной раз облажался в Лиге Европы. Команда Гончаренко безвольно проиграла «Вольфсбергу», лишилась шансов на плей-офф и подарила австрийскому клубу возможность сыграть в 1/16 финала турнира. Разумеется, от такого «подарка» болельщики в Австрии были очень воодушевлены.

Мы собрали их самые яркие реакции на поражение ЦСКА из соцсетей.

Ernst Scheichenberger: «Мы показали этим русским, где раки зимуют. Поздравляю!»

Pe Michael: «Мы завалили этих русских медведей».

Herta Wörndl: «Поздравляю. У москвичей останутся плохие воспоминания от Австрии. Сначала „Зальцбург“ обыграл »Локо» , а теперь повержен ЦСКА».

Franz Riegler: «Сенсация! Какой-то австрийский фестиваль в Москве».

Manuel Breckner: «Примите поздравления от Зальцбурга. Мы вместе захватили Москву».

«Смогут ли они это сделать в холодную московскую ночь? Да, они это сделали!»

Alexander Mostögl: «Потрясающий результат. Это было очень убедительно: мы были лучше и в борьбе, и в тактике, и в игровых аспектах. Несмотря на 10 минут тряски в концовке, абсолютно заслуженная победа».

Ernst Buchbauer: «Поздравляю! Глоток водки и домой! Спасибо Визи ( : «Поздравляю! Глоток водки и домой! Спасибо Визи ( Дарио Визингер . — Sport24) за победный выстрел. За наших „волков“!»

WACSupporter: «Сегодня наша игра была жесткой, ядовитой, воинственной. Именно таким я хочу видеть свой клуб. Все бились друг за друга, чтобы добиться этой победы в Москве. Маленький город Австрии выбивает армейский клуб из одной из мировых столиц — достижение на самом деле непостижимое. Если мы с такой же страстью выступим против „Фейеноорда“ на следующей неделе, то сможем выйти в плей-офф».

pepone: «Героическое оборонительное сражение в московской метели. Супер „Вольфсберг“!

Dustdevil: „Первый тайм был действительно хорош. Во втором тайме мы успешно припарковали автобус — защита действовала хорошо! А решающий гол Визингера — волшебство“.