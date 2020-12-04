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По информации Bobsoccer, боссы "сине-бело-голубых" рассчитывают, что 44-летний специалист отработает свой контракт до конца, то есть до завершения сезона 2021/22.

Источник утверждает, что, несмотря на провальное выступление "Зенита" в Лиге Чемпионов, наставник имеет полный кредит доверия.

Семак возглавляет команду с конца мая 2018 года, за два сезона он выиграл 4 трофея, в том числе два чемпионства.