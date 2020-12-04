ФИФА перенесла клубный чемпионат мира

«После переноса обновленного клубного чемпионата мира, который первоначально планировалось провести в 2021 году в даты, ранее зарезервированные для Кубка конфедераций, совет решил, что клубный чемпионат мира в нынешнем формате с семью командами будет организован в более поздний срок в 2021 году, и право проведения этого турнира будет передано Японии», — говорится в сообщении.