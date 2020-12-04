Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Русские хакеры взламывают мир
Русские хакеры взламывают мир Cмотрите в Okko ⟶
Матч-центр
27 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
1 1
Леванте Леванте
27 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
5 3
Вердер Вердер
27 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
0 2
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
28 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Арсенал
Арсенал
0 0
Зенит Зенит
Химки
Химки
1 0
Краснодар Краснодар
Ростов
Ростов
4 1
Динамо М Динамо М
28 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эльче
Эльче
1 1
Кадис Кадис
Валенсия
Валенсия
0 1
Атлетико М Атлетико М
Уэска
Уэска
0 1
Севилья Севилья
28 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
1 2
Кёльн Кёльн
Аугсбург
Аугсбург
1 1
Фрайбург Фрайбург
Штутгарт
Штутгарт
1 3
Бавария Бавария
28 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 1
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Сити
Манчестер Сити
5 0
Бёрнли Бёрнли
Эвертон
Эвертон
0 1
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
29 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
1 0
Сочи Сочи
Уфа
Уфа
4 0
Тамбов Тамбов
Рубин
Рубин
1 0
ЦСКА ЦСКА
29 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Барселона
Барселона
4 0
Осасуна Осасуна
Хетафе
Хетафе
1 1
Атлетик Б Атлетик Б
Сельта
Сельта
3 1
Гранада Гранада
29 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Байер
Байер
0 0
Герта Герта
Майнц
Майнц
1 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
29 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
2 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Челси
Челси
0 0
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
Арсенал
1 2
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
30 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
0 2
Эйбар Эйбар
30 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
1 2
Фулхэм Фулхэм
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 1
Астон Вилла Астон Вилла
4 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Сельта Сельта
4 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
22:30
Унион Унион
4 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
×
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
5 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Локомотив М
Локомотив М
14:00
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
16:30
Тамбов Тамбов
Краснодар
Краснодар
19:00
Ротор Ротор
5 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леванте
Леванте
16:00
Хетафе Хетафе
Севилья
Севилья
18:15
Реал Мадрид Реал Мадрид
Атлетико М
Атлетико М
20:30
Вальядолид Вальядолид
5 декабря

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Арминия
Арминия
17:30
Майнц Майнц
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Боруссия М Боруссия М
Кёльн
Кёльн
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
5 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
15:30
Эвертон Эвертон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
18:00
Фулхэм Фулхэм
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
20:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
6 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ростов
Ростов
14:00
Уфа Уфа
Динамо М
Динамо М
16:30
Арсенал Арсенал
ЦСКА
ЦСКА
19:00
Химки Химки
6 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
16:00
Уэска Уэска
Осасуна
Осасуна
18:15
Бетис Бетис
Вильярреал
Вильярреал
20:30
Эльче Эльче
6 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вердер
Вердер
17:30
Штутгарт Штутгарт
Шальке-04
Шальке-04
20:00
Байер Байер
6 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
15:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
17:15
Лестер Сити Лестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
19:30
Арсенал Арсенал
7 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Сочи
Сочи
19:00
Ахмат Ахмат
7 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эйбар
Эйбар
23:00
Валенсия Валенсия
7 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
22:30
Аугсбург Аугсбург
7 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
23:00
Саутгемптон Саутгемптон
11 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Химки
Химки
19:00
Арсенал Арсенал
11 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
23:00
Осасуна Осасуна
11 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
22:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
11 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
23:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед

Часть футболистов «Тамбова» бойкотирует матч со «Спартаком» 

РИА Новости 13 минут назад
Часть футболистов "Тамбова" по-прежнему намерены бойкотировать матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком" из-за долгов по зарплате, сообщил РИА Новости спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.
В сентябре генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова сообщила РИА Новости, что на ее имя, а также на имя губернатора области Александра Никитина поступило письмо от футболистов команды с просьбой погасить долги по зарплате. В конце ноября Худяков сообщил РИА Новости, что порядка восьми игроков основного состава "Тамбова" не намерены выходить на поле в матче со "Спартаком".

"Ничего не изменилось, никто с нами не связался. Будем играть со "Спартаком" тем составом, который есть. Все равно будем биться, что делать?", — сказал Худяков.

Матч "Спартак" — "Тамбов" состоится в субботу в Москве.
Последние новости
Названо неожиданное последствие употребления алкоголя Названо неожиданное последствие употребления алкоголя Названа причина смерти подруги блогера во время стрима Названа причина смерти подруги блогера во время стрима Врач назвал самый опасный день для больных COVID-19 Врач назвал самый опасный день для больных COVID-19
Футбол , Видео , Александр Никитин , Ольга Коновалова , Павел Худяков , Спартак , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение