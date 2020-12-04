Часть футболистов "Тамбова" по-прежнему намерены бойкотировать матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком" из-за долгов по зарплате, сообщил РИА Новости спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.
В сентябре генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова сообщила РИА Новости, что на ее имя, а также на имя губернатора области Александра Никитина поступило письмо от футболистов команды с просьбой погасить долги по зарплате. В конце ноября Худяков сообщил РИА Новости, что порядка восьми игроков основного состава "Тамбова" не намерены выходить на поле в матче со "Спартаком".
"Ничего не изменилось, никто с нами не связался. Будем играть со "Спартаком" тем составом, который есть. Все равно будем биться, что делать?", — сказал Худяков.
Матч "Спартак" — "Тамбов" состоится в субботу в Москве.