Футболист украинского «Колоса» Евгений Селезнев рассказал о конфликте с тренером «Днепра-1» Игорем Йовичевичем из-за русского языка.

интервью Youtube-каналу «Вацко Live» Селезнев рассказал, что обратился в Йовичевичу на английском языке, попросив не давить на судью. Он попросил разговаривать с ним на украинском языке.

«Я очень хорошо говорю на украинском, но я хочу говорить на русском. Почему мне нельзя? Почему мне кто-то будет запрещать это? Я живу в свободной стране», — отрезал футболист.

Евгений Селезнев — уроженец Макеевки Донецкой области Украины. С 2014 года город находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Как сообщал «Рамблер», с 2014 году украинские власти проводят последовательную политику по искоренению русского языка из всех сфер жизни украинского общества. Так, с начала текущего учебного года все русскоязычные школы на Украине обязали перевести обучение учеников на украинский язык.