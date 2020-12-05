Об этом сообщает "СЭ". По его мнению, подопечные Сергея Семака не выглядят убедительно в международных матчах, так как их уровень не соответствует борьбе за выход в плей-офф самого престижного европейского клубного турнира.

Также лучший бомбардир в истории национальной сборной отметил, что в игре с "Брюгге" петербуржцы при удачном раскладе могли рассчитывать лишь на ничью.

Ранее сообщалось, что "Зенит" не планирует увольнять Сергея Семака.