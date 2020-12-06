Мирзов оригинально отпраздновал гол в ворота ЦСКА 

Полузащитник забил гол на 51-й минуте матча Российской премьер-лиги против ЦСКА. После успешной атаки Мирзов изобразил пальцами ромб. Напомним, что ромб является частью эмблемы московского "Спартака"

Мирзов передал привет красно-белым. Так он отпраздновал гол в ворота ЦСКА ♦️



Гол Резиуана не дал армейцам догнать «Спартак» в таблице 🔴⚪ pic.twitter.com/NAUMZB3vHs— Матч ТВ (@MatchTV) December 6, 2020 В начале октября хавбек перешел в "Химки" из "Спартака" на правах аренды до конца текущего сезона.

Матч ЦСКА и "Химок" закончился со счетом 2:2. ЦСКА набрал 33 очка после 17 туров и занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). При этом "Спартак" расположился на втором месте, опережая ЦСКА на два очка.