У каждого во дворе был парень, который постоянно пижонил 😅 pic.twitter.com/hwWeGwWBcC— Матч ТВ (@MatchTV) December 6, 2020

В добавленное время конголезец перехватил мяч, обыграл голкипера соперников, но не стал сразу бить по пустым воротам. Он дождался, пока к нему прибежит вратарь, и только после этого отправил мяч в сетку. Игроки «Вердера» предъявили Вамангитуке претензии, а главный арбитр встречи показал ему желтую карточку.