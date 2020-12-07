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«Играю на дерьмовой позиции»: Дриусси устроил бунт в «Зените» 

Газета.Ru 25 минут назад
Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси крайне жестко высказался о своем нынешнем клубе. Аргентинец признался, что его не устраивает положение дел в стане сине-бело-голубых, в связи с чем он бы хотел продолжить карьеру на родине. "Газета.Ru" — о новой проблеме в команде Сергея Семака.
Сезон-2020/21 по праву называется одним из самых тяжелых для «Зенита» за последние годы. К неубедительной игре на внутренней арене и катастрофе в Лиге чемпионов (третье подряд четвертое место в группе, четыре поражения в пяти матчах) добавился бунт внутри команды. Это нападающий петербуржцев Себастьян Дриусси во время стрима на TyC Sports сделал громкое признание: он хочет покинуть российский клуб, так как недоволен своей позицией на поле.

«Я очень скучаю по «Ривер Плейт», скучаю по игре форвардом. Сильно скучаю… Играю на дерьмовой позиции уже три года. Устал от этого! Готов вернуться в любой момент», — не стал сдерживать эмоции спортсмен.

Сложно не согласиться с аргентинцем: после увольнения Роберта Манчини и с приходом в «Зенит» Сергея Семака положение нападающего в команде и правда изменилось. Ставка теперь делается на Артема Дзюбу и Сердара Азмуна, тогда как самому аргентинцу приходится довольствоваться ролью либо атакующего полузащитника, либо и вовсе игрока запаса.
Между тем с позицией Семака по Дриусси согласился бывший вратарь «Зенита», легенда клуба Вячеслав Малафеев. Он заметил, что при наличии сразу нескольких высококлассных игроков атаки тренерскому штабу становится не под силу поставить в стартовый состав всех футболистов.

«Отчасти Дриусси понять можно. Атакующий потенциал составляют другие игроки: Дзюба, Азмун, Малком, — приводит слова Малафеева «Чемпионат». — Тот же Ерохин хорошо выглядит впереди. Сложно распределить на поле всех, вот почему Себе приходится выполнять другую роль, совершать больший объем работы, работать в прессинге, на подхвате. Да, он выполняет черновую работу.

Каждый футболист хочет быть на острие, ибо там можно забивать больше голов и отдавать передачи под завершающий удар. Понять игрока можно, однако надо исходить из реалий, тактических соображений и того факта, что есть футболисты, которые приносят результат и играют лучше Дриусси».
К слову, этот резонансный комментарий — вовсе не первый, в котором Дриусси ностальгирует по родине. В апреле аргентинец давал интервью, в котором пускай в менее категоричной форме, но все же намекнул на желание покинуть Российскую премьер-лигу (РПЛ), в которой он не развивается как футболист.

«Здесь я скучаю по семье и друзьям. Есть с ними жаркое, хорошо проводить время — вот по чему я скучаю больше всего. Обычно я так провожу отпуск, поэтому первые дни после возвращения в Россию очень тяжелые для меня. Во время каждого отпуска, когда я возвращаюсь в Аргентину, тысячи вещей приходят на ум. Я раздумываю о том, что хочу вернуться в «Ривер Плейт», снова жить в Аргентине. Впрочем, после нескольких дней тренировок эмоции стихают, все проходит.


Когда я только переехал в Россию, то остался один. Мне было довольно тяжело. Сложно жить там, где вы не знаете местного языка. Однако со временем я приспособился… В «Ривере» все было по-другому. Не только в матчах, но и на тренировках. У нас была огромная конкуренция. Ты мог забить три гола в матче, но если плохо выглядел на тренировках, то потом не играл. Необходимо было тренироваться на максимуме, не давая себе поблажек, так как другие тоже хотели играть», — приводил слова Дриусси El Intra Sports.

И мечта о возвращении на родину может исполниться совсем скоро. Соглашение Дриусси с с «Зенитом» истекает летом 2021 года. Сможет ли клуб расстаться с некогда одним из лидеров команды? Безусловно. Ставка на других игроков и взгляд самого Семака на нападающего (тренер заменил Дриусси в перерыве матча ЛЧ с «Брюгге» (0:3), а в матче против «Боруссии» из Дортмунда (0:2) предпочел форварду молодого Андрея Мостового, который, по мнению специалиста, «быстрее Себастьяна») не оставляют стороне игрока выбора, кроме как искать пути отъезда из холодной, так и не полюбившейся нападающему России.
* * *
Напомним, что Дриусси пополнил «Зенит» летом 2017 года, перейдя из «Ривер Плейта» за €15 млн В нынешнем сезоне-2020/2021 двукратный чемпион России отыграл 14 матчей во всех турнирах, забив один мяч и отдав две голевые передачи. Всего же за клуб из Санкт-Петербурга представитель Аргентины провел 129 встреч, забил 24 мяча и отдал 26 результативных пасов.
Что же касается самого «Зенита», то сине-бело-голубые в настоящий момент лидируют в турнирной таблице РПЛ (в 17 матчах подопечные Семака набрали 35 очков).
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Комментарии 7
Футбол , Статьи , Сергей Семак , Себастьян Дриусси , Зенит , Газета.Ru
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