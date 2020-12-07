Участие Ловрена в матче с «Боруссией» под вопросом 

«Будем анализировать состояние игроков: кому нужно отдохнуть, кому, наоборот, нужно больше работать. По совокупности факторов будем определять состав, который выйдет завтра на поле.
Ловрен сегодня будет работать вместе с командой. Его участие в матче под вопросом. Кто будет капитаном? Когда определюсь с составом, тогда станет понятно, кто будет капитаном. У нас несколько игроков уже выходили на поле с капитанской повязкой.
В составе «Боруссии» 20 игроков, многие из которых ротируются. Выбор игроков, особенно в атаке, достаточный, чтобы без потери качества ротировать состав.
Рад был играть с Витселем, и тренировать его. Он настоящий профессионал. Это игрок, которого был бы рад видеть в составе любой тренер», — передает слова Семака корреспондент Sport24 Владимир Колос.