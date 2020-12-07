Куман сравнил Месси и Роналду 

"Возможность увидеть на поле одновременно Месси и Роналду — это фантастика. Они являются лучшими футболистами в мире в последние 15 лет. Неправильно говорить о том, кто сильнее из них. Я восхищаюсь ими обоими. Они невероятные игроки", — приводит слова Кумана Goal.