Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Алексей Игонин высказался о выступлении клуба в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Об этом сообщает "Петербургский дневник". По его словам, вторая подряд неудача в главном клубном европейском турнире ставит точку в долгосрочном планировании стратегии развития.
""Зенит" достиг дна, от которого придется отталкиваться, в лучшем случае, только следующей осенью. Причины краха лежат на поверхности: низкий уровень чемпионата, отсутствие полноценного подготовительного периода, слабая селекция, травмы и, безусловно, череда тренерских ошибок", — сказал Игонин.
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