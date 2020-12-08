""Зенит" достиг дна, от которого придется отталкиваться, в лучшем случае, только следующей осенью. Причины краха лежат на поверхности: низкий уровень чемпионата, отсутствие полноценного подготовительного периода, слабая селекция, травмы и, безусловно, череда тренерских ошибок", — сказал Игонин.