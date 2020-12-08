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Субботний
Игры
4 декабря
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
0
—
2
Сельта
4 декабря
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Герта
3
—
1
Унион
4 декабря
Английская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
×
Ньюкасл Юнайтед
5 декабря
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Локомотив М
3
—
1
Рубин
Спартак М
5
—
1
Тамбов
Зенит
5
—
1
Урал
5 декабря
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Леванте
3
—
0
Хетафе
Севилья
0
—
1
Реал Мадрид
Атлетико М
2
—
0
Вальядолид
5 декабря
Бундеслига
3 из 5
Все матчи
Кёльн
2
—
2
Вольфсбург
Арминия
2
—
1
Майнц
Фрайбург
2
—
2
Боруссия М
5 декабря
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Бёрнли
1
—
1
Эвертон
Манчестер Сити
2
—
0
Фулхэм
Вест Хэм Юнайтед
1
—
3
Манчестер Юнайтед
6 декабря
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Ростов
0
—
1
Уфа
Динамо М
1
—
0
Арсенал
ЦСКА
2
—
2
Химки
6 декабря
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Гранада
3
—
3
Уэска
Осасуна
0
—
2
Бетис
Вильярреал
0
—
0
Эльче
6 декабря
Бундеслига
2 из 2
Все матчи
Вердер
1
—
2
Штутгарт
Шальке-04
0
—
3
Байер
6 декабря
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
1
—
5
Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
1
—
2
Лестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
2
—
0
Арсенал
7 декабря
Российская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Сочи
2
—
0
Ахмат
7 декабря
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Эйбар
0
—
0
Валенсия
7 декабря
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
3
—
1
Аугсбург
7 декабря
Английская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
1
—
2
Саутгемптон
11 декабря
Российская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Химки
19:00
Арсенал
11 декабря
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Вальядолид
23:00
Осасуна
11 декабря
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
22:30
Айнтрахт Ф
11 декабря
Английская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Лидс Юнайтед
23:00
Вест Хэм Юнайтед
12 декабря
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Ротор
14:00
Уфа
Сочи
16:30
Спартак М
Зенит
19:00
Динамо М
12 декабря
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Валенсия
16:00
Атлетик Б
Хетафе
18:15
Севилья
Уэска
20:30
Алавес
12 декабря
Бундеслига
3 из 6
Все матчи
Боруссия М
17:30
Герта
Майнц
17:30
Кёльн
Фрайбург
17:30
Арминия
12 декабря
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Вулверхэмптон
18:00
Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
18:00
Вест Бромвич Альбион
Манчестер Юнайтед
20:30
Манчестер Сити
13 декабря
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Тамбов
14:00
Рубин
Краснодар
16:30
Локомотив М
ЦСКА
19:00
Урал
13 декабря
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Реал Сосьедад
16:00
Эйбар
Бетис
18:15
Вильярреал
Эльче
20:30
Гранада
13 декабря
Бундеслига
2 из 2
Все матчи
Аугсбург
17:30
Шальке-04
Байер
20:00
Хоффенхайм
13 декабря
Английская Премьер-лига
3 из 5
Все матчи
Саутгемптон
15:00
Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
17:15
Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
19:30
Ливерпуль
14 декабря
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Сельта
23:00
Кадис
15 декабря
Бундеслига
3 из 4
Все матчи
Айнтрахт Ф
20:30
Боруссия М
Герта
22:30
Майнц
Штутгарт
22:30
Унион
15 декабря