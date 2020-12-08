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В Аргентине появилась первая в истории футболистка-трансгендер — Мара Гомес 

Sport24 1 час назад
В Аргентине появилась первая футболистка-трансгендер
Фото: clublanus.com / instagram.com/maragomez.oficial
В Аргентине произошло историческое событие: в составе команды «Атлетик Клуб Вилья Сан-Карлос» дебютировала девушка, ставшая первой трансгендерной персоной в женском профессиональном футболе.

Тестостерон и слезы

«Вилья Сан-Карлос» объявил о подписании контракта с 23-летней Марой Гомес еще в январе этого года, однако затем девушке пришлось доказать, что ее прошлое в роли мужчины не дает ей никаких преимуществ в соревнованиях с другими леди. Гомес под наблюдением Аргентинской футбольной ассоциацией (AFA) сдала несколько анализов, в том числе кровь, и доказала, что ее уровень тестостерона находится в пределах параметров, которые установил для трансгендерных спортсменов Международный олимпийский комитет.
В понедельник 7 декабря Мара впервые появилась на поле в составе «Вильи Сан-Карлос» — соперником ее команды стал «Ланус». После игры соперницы, победившие со счетом 7:1, вручили Маре джерси «Лануса» с ее именем на спине — футболистка не смогла сдержать слез.
В апреле тренер «Вильи» Хуан Крус Витале, рассуждая о транспереходе Мары, заявил, что у нее нет никаких преимуществ по сравнению с другими футболистками: «Основные сомнения были связаны с тем, что Мара окажется сильнее остальных. Но в реальности все оказалось иначе: у меня есть несколько девушек, которые сильнее».

Буллинг в школе и поддержка семьи

Аргентина является пионером Латинской Америки, если брать во внимание вопрос отношения к трансперсонам: закон о половой идентичности был принят в стране Лионеля Месси и Диего Марадоны еще в 2012 году. Он позволил трансгендерам изменять удостоверения личности в возрасте 18 лет.
Новым этапом стала их интеграция в общество без дискриминации, но в то время, когда Гомес делала первые шаги в спорте, аргентинское общество было куда менее толерантным. «Когда я начинала играть, на улице и в школе я часто сталкивалась с дискриминацией, отчуждением и оскорблениями. Хочу поблагодарить всех людей, которые изначально поддерживали и верили в меня. Спасибо тренеру, спасибо клубу, который предоставил мне такую возможность. Спасибо семье, которая всегда поддерживала меня и давала силы.
Футбол помог мне изменить сексуальность и личность. Благодаря игре я отвлекалась от других вещей. В каждом клубе, где я играла, ко мне относились хорошо», — рассказывает Гомес, которая на любительском уровне была лучшим бомбардиром команды «Мальвинес» и дважды брала чемпионский титул. Теперь Мара рассчитывает навести шороху в высшей лиге.
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Футбол , Лионель Месси , Хуан Крус , Диего Марадона
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