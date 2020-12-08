Газизов может вернуться в «Уфу» 

Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов высказался об уходе Шамиля Газизова с поста генерального директора московского "Спартака".
"Буду рад возвращению Шамиля. Насколько знаю, у него сейчас ни один, ни два и ни три варианта продолжения карьеры. Все-таки человек привел на первое место "Спартак" с меньшим бюджетом, чем был до него, и покидает клуб, оставляя его на вершине таблицы", — цитирует Мурзагулова "Спорт-Экспресс".
Функционер отметил, что встретится с Газизовым, когда тот прибудет в столицу Башкирии. Газизов покинул пост генерального директора "Спартака" спустя пять месяцев после назначения. До этого он занимал аналогичную должность в "Уфе".
После 17 туров Российской премьер-лиги "Спартак" с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая петербургскому "Зениту" по дополнительным показателям. Ранее в "Спартаке" назвали причину отставки Газизова.