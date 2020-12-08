Газизов может вернуться в «Уфу» 

"Буду рад возвращению Шамиля. Насколько знаю, у него сейчас ни один, ни два и ни три варианта продолжения карьеры. Все-таки человек привел на первое место "Спартак" с меньшим бюджетом, чем был до него, и покидает клуб, оставляя его на вершине таблицы", — цитирует Мурзагулова "Спорт-Экспресс".