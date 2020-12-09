Кокорин и перчатка «Зениту». Чем запомнился Газизов

Московский футбольный клуб "Спартак" во вторник объявил об уходе генерального директора Шамиля Газизова. Совет директоров клуба временно возложил его обязанности на управляющего директора Евгения Мележикова.
Управлением спортивным блоком, формированием трансферной стратегии, построением вертикали взаимодействия команд "Спартака" всех возрастов займется спортивный директор клуба Дмитрий Попов.
Газизов сменил на посту гендиректора красно-белых Томаса Цорна, об уходе которого было объявлено 7 июля. О приходе Газизова на следующий день объявил председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун после матча с