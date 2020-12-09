Кокорин и перчатка «Зениту». Чем запомнился Газизов

Матч-центр
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Матч-центр
4 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
0 2
Сельта Сельта
4 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
3 1
Унион Унион
4 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
×
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
5 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Локомотив М
Локомотив М
3 1
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
5 1
Тамбов Тамбов
Краснодар
Краснодар
5 0
Ротор Ротор
5 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леванте
Леванте
3 0
Хетафе Хетафе
Севилья
Севилья
0 1
Реал Мадрид Реал Мадрид
Атлетико М
Атлетико М
2 0
Вальядолид Вальядолид
5 декабря

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
1 1
Боруссия Д Боруссия Д
Арминия
Арминия
2 1
Майнц Майнц
Кёльн
Кёльн
2 2
Вольфсбург Вольфсбург
5 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
1 1
Эвертон Эвертон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
2 0
Фулхэм Фулхэм
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
6 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ростов
Ростов
0 1
Уфа Уфа
Динамо М
Динамо М
1 0
Арсенал Арсенал
ЦСКА
ЦСКА
2 2
Химки Химки
6 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
3 3
Уэска Уэска
Осасуна
Осасуна
0 2
Бетис Бетис
Вильярреал
Вильярреал
0 0
Эльче Эльче
6 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вердер
Вердер
1 2
Штутгарт Штутгарт
Шальке-04
Шальке-04
0 3
Байер Байер
6 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
1 5
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 2
Лестер Сити Лестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
2 0
Арсенал Арсенал
7 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Сочи
Сочи
2 0
Ахмат Ахмат
7 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 0
Валенсия Валенсия
7 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
3 1
Аугсбург Аугсбург
7 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 2
Саутгемптон Саутгемптон
11 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Химки
Химки
19:00
Арсенал Арсенал
11 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
23:00
Осасуна Осасуна
11 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
22:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
11 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
23:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
12 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ротор
Ротор
14:00
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
16:30
Спартак М Спартак М
Зенит
Зенит
19:00
Динамо М Динамо М
12 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Валенсия
Валенсия
16:00
Атлетик Б Атлетик Б
Хетафе
Хетафе
18:15
Севилья Севилья
Уэска
Уэска
20:30
Алавес Алавес
12 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
17:30
Вердер Вердер
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Арминия Арминия
Боруссия М
Боруссия М
17:30
Герта Герта
12 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
18:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
18:00
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
20:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
13 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
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Тамбов
Тамбов
14:00
Рубин Рубин
Краснодар
Краснодар
16:30
Локомотив М Локомотив М
ЦСКА
ЦСКА
19:00
Урал Урал
13 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
16:00
Эйбар Эйбар
Бетис
Бетис
18:15
Вильярреал Вильярреал
Эльче
Эльче
20:30
Гранада Гранада
13 декабря

Бундеслига

2 из 2
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Аугсбург
Аугсбург
17:30
Шальке-04 Шальке-04
Байер
Байер
20:00
Хоффенхайм Хоффенхайм
13 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
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Саутгемптон
Саутгемптон
15:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
17:15
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
Фулхэм
19:30
Ливерпуль Ливерпуль
14 декабря

Испанская Примера

1 из 1
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Сельта
Сельта
23:00
Кадис Кадис
15 декабря

Бундеслига

3 из 4
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Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
20:30
Боруссия М Боруссия М
Вердер
Вердер
22:30
Боруссия Д Боруссия Д
Штутгарт
Штутгарт
22:30
Унион Унион
15 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
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Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
21:00
Челси Челси
Манчестер Сити
Манчестер Сити
23:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
16 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
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Ротор
Ротор
18:00
Арсенал Арсенал
Сочи
Сочи
18:00
Динамо М Динамо М
Зенит
Зенит
20:00
Спартак М Спартак М
16 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
00:00
Атлетик Б Атлетик Б
Барселона
Барселона
23:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
16 декабря

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
20:30
Фрайбург Фрайбург
Кёльн
Кёльн
22:30
Байер Байер
Арминия
Арминия
22:30
Аугсбург Аугсбург
16 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
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Лестер Сити
Лестер Сити
21:00
Эвертон Эвертон
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
21:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
21:00
Саутгемптон Саутгемптон

Кокорин и брошенная перчатка «Зениту». Чем запомнился ушедший из «Спартака» Газизов 

ТАСС и ещё 2 18 минут назад
Кокорин и перчатка «Зениту». Чем запомнился Газизов
Фото: © Вадим Брайдов/ТАСС
Московский футбольный клуб "Спартак" во вторник объявил об уходе генерального директора Шамиля Газизова. Совет директоров клуба временно возложил его обязанности на управляющего директора Евгения Мележикова.
Управлением спортивным блоком, формированием трансферной стратегии, построением вертикали взаимодействия команд "Спартака" всех возрастов займется спортивный директор клуба Дмитрий Попов.
Газизов сменил на посту гендиректора красно-белых Томаса Цорна, об уходе которого было объявлено 7 июля. О приходе Газизова на следующий день объявил председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун после матча с 