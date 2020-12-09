Матч-центр
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Матч-центр
4 декабря

Испанская Примера

1 из 1
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Атлетик Б
Атлетик Б
0 2
Сельта Сельта
4 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
3 1
Унион Унион
4 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
×
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
5 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Локомотив М
Локомотив М
3 1
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
5 1
Тамбов Тамбов
Краснодар
Краснодар
5 0
Ротор Ротор
5 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леванте
Леванте
3 0
Хетафе Хетафе
Севилья
Севилья
0 1
Реал Мадрид Реал Мадрид
Атлетико М
Атлетико М
2 0
Вальядолид Вальядолид
5 декабря

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
1 1
Боруссия Д Боруссия Д
Арминия
Арминия
2 1
Майнц Майнц
Кёльн
Кёльн
2 2
Вольфсбург Вольфсбург
5 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
1 1
Эвертон Эвертон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
2 0
Фулхэм Фулхэм
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
6 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ростов
Ростов
0 1
Уфа Уфа
Динамо М
Динамо М
1 0
Арсенал Арсенал
ЦСКА
ЦСКА
2 2
Химки Химки
6 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
3 3
Уэска Уэска
Осасуна
Осасуна
0 2
Бетис Бетис
Вильярреал
Вильярреал
0 0
Эльче Эльче
6 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вердер
Вердер
1 2
Штутгарт Штутгарт
Шальке-04
Шальке-04
0 3
Байер Байер
6 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
1 5
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 2
Лестер Сити Лестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
2 0
Арсенал Арсенал
7 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Сочи
Сочи
2 0
Ахмат Ахмат
7 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 0
Валенсия Валенсия
7 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
3 1
Аугсбург Аугсбург
7 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 2
Саутгемптон Саутгемптон
11 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Химки
Химки
19:00
Арсенал Арсенал
11 декабря

Испанская Примера

1 из 1
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Вальядолид
Вальядолид
23:00
Осасуна Осасуна
11 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
22:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
11 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
23:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
12 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
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Ротор
Ротор
14:00
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
16:30
Спартак М Спартак М
Зенит
Зенит
19:00
Динамо М Динамо М
12 декабря

Испанская Примера

3 из 4
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Валенсия
Валенсия
16:00
Атлетик Б Атлетик Б
Хетафе
Хетафе
18:15
Севилья Севилья
Уэска
Уэска
20:30
Алавес Алавес
12 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
17:30
Вердер Вердер
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Арминия Арминия
Боруссия М
Боруссия М
17:30
Герта Герта
12 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
18:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
18:00
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
20:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
13 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
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Тамбов
Тамбов
14:00
Рубин Рубин
Краснодар
Краснодар
16:30
Локомотив М Локомотив М
ЦСКА
ЦСКА
19:00
Урал Урал
13 декабря

Испанская Примера

3 из 4
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Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
16:00
Эйбар Эйбар
Бетис
Бетис
18:15
Вильярреал Вильярреал
Эльче
Эльче
20:30
Гранада Гранада
13 декабря

Бундеслига

2 из 2
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Аугсбург
Аугсбург
17:30
Шальке-04 Шальке-04
Байер
Байер
20:00
Хоффенхайм Хоффенхайм
13 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
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Саутгемптон
Саутгемптон
15:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
17:15
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
Фулхэм
19:30
Ливерпуль Ливерпуль
14 декабря

Испанская Примера

1 из 1
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Сельта
Сельта
23:00
Кадис Кадис
15 декабря

Бундеслига

3 из 4
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Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
20:30
Боруссия М Боруссия М
Вердер
Вердер
22:30
Боруссия Д Боруссия Д
Штутгарт
Штутгарт
22:30
Унион Унион
15 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
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Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
21:00
Челси Челси
Манчестер Сити
Манчестер Сити
23:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
16 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
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Ротор
Ротор
18:00
Арсенал Арсенал
Сочи
Сочи
18:00
Динамо М Динамо М
Зенит
Зенит
20:00
Спартак М Спартак М
16 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
00:00
Атлетик Б Атлетик Б
Барселона
Барселона
23:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
16 декабря

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
20:30
Фрайбург Фрайбург
Кёльн
Кёльн
22:30
Байер Байер
Арминия
Арминия
22:30
Аугсбург Аугсбург
16 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
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Лестер Сити
Лестер Сити
21:00
Эвертон Эвертон
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
21:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
21:00
Саутгемптон Саутгемптон

«В „Спартаке“ — цирк». Что говорят об увольнении Газизова 

Sport24 2 часа назад
«Спартак» обновляет рекорды по скорости увольнения генеральных директоров: после Томаса Цорна, проработавшего 420 дней, клуб попрощался с Шамилем Газизовым — он продержался 153 дня. Сегодня красно-белые официально объявили о своем решении и взорвали информационное поле и соцсети — перед Лигой чемпионов все обсуждают уход Газизова и то, как с ним попрощался клуб.
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Футбол , Видео , Томас Цорн , Шамиль Газизов , Спартак
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