«Спартак» обновляет рекорды по скорости увольнения генеральных директоров: после Томаса Цорна, проработавшего 420 дней, клуб попрощался с Шамилем Газизовым — он продержался 153 дня. Сегодня красно-белые официально объявили о своем решении и взорвали информационное поле и соцсети — перед Лигой чемпионов все обсуждают уход Газизова и то, как с ним попрощался клуб.
4 декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря
6 декабря
6 декабря
6 декабря
12 декабря
12 декабря
12 декабря
12 декабря
13 декабря
13 декабря
13 декабря
14 декабря
15 декабря
15 декабря
16 декабря
16 декабря
16 декабря
«В „Спартаке“ — цирк». Что говорят об увольнении Газизова
Футбол , Видео , Томас Цорн , Шамиль Газизов , Спартак
Читайте также